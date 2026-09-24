Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 24/09/2026 18:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Thần Phật ban phước', hữu phúc lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên vào đúng 15 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 15 ngày tới, người tuổi Sửu có Chính Tài tương trợ nên những người làm công chức, kinh doanh tự do sẽ may mắn. Hàng đi hàng về đều đều, tỷ lệ bị bùng hàng rất thấp. Người làm công ăn lương chỉ cần làm tốt việc của mình là có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ nên đường tình cảm của Sửu cũng may mắn không kém. Với người độc thân có được những cách nhìn nhận về chuyện tình cảm chín chắn hơn. Sửu được khá nhiều người quý mến nhờ sống ôn hòa, dễ tính. 

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 15 ngày tới, tinh thần trách nhiệm của người tuổi Dần trong công việc lên khá cao trong ngày có Chính Quan độ mệnh. Bận rộn quá khiến bạn đôi khi cảm thấy mệt mỏi, nhưng trên hết bạn muốn nỗ lực hết mình vì công việc để không chút áy náy. 

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn tập trung vào làm việc, dường như mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Đặc biệt, mối quan hệ đồng nghiệp luôn được giữ ở mức độ hài hòa. Có thể không quá thân thiết nhưng không lạnh nhạt, đủ để mọi người vui vẻ hợp tác và giúp cho công việc được hoàn thành một cách hiệu quả nhất.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 15 ngày tới, tuổi Dậu sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ. Đặc biệt là với những người kinh doanh buôn bán hay làm nghề tự do. Đây là cơ hội để con giáp này có thể bứt phá vươn tới thành công. 

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm cũng thuận lợi, tốt đẹp. Thổ sinh Kim giúp cho tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng nồng nàn thắm thiết. Đây là thành quả của việc cả hai cùng cố gắng, học cách giữ bình tĩnh, học cách lắng và chia sẻ nhiều hơn trước.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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