3 chàng giáp ‘đội vợ lên đầu’, nguyện cưng yêu chiều chuộng vợ như bà hoàng, cả đời thủy chung

Trời sinh đàn ông tuổi Dần bản lĩnh, ngoan cường và dám nghĩ dám làm. Dẫu không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng Dần có gan làm giàu, có ý chí vươn lên nên chẳng cần dựa dẫm vào ai vẫn sở hữu cơ ngơi đồ sộ, sự nghiệp hiển vinh.

Phụ nữ lấy được đàn ông thuộc top con giáp chung thủy này làm chồng cả đời sống trong nhung lụa, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Lấy được con giáp chung tình này làm chồng, phụ nữ chẳng những sống trong sung túc đủ đầy mà còn không phải nhọc công đi đánh ghen hay dùng trăm phương nghìn kế giữ chân chồng.

Giàu có, thành công là thế nhưng Dần không hề xem nhẹ chuyện tình cảm, càng không lợi dụng phụ nữ để vui chơi qua đường. Đây là chàng giáp chung thủy, nghiêm túc trong tình yêu bậc nhất. Thế nên, sau khi kết hôn Dần càng có cơ hội thể hiện sự quan tâm săn sóc và yêu chiều với người phụ nữ của đời mình.

Họ biết sẻ chia việc nhà, cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con cái và chẳng ngần ngại vào bếp nấu cho vợ những món cô ấy yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đàn ông tuổi Tý thẳng thắn, cương trực và rất nhạy bén với thời cuộc. Họ rất ghét những ai điêu ngoa, dối trá và xấu tính. Thế nên, dù được rất nhiều người khác giới đeo đuổi nhưng Tý khá kén chọn. Chàng giáp này có nguyên tắc riêng của mình, phải gặp được người khiến con tim rung động họ mới dấn thân.

Thế nên, một khi đã yêu, đã thương, đã lấy vợ con giáp đào hoa này sẽ nguyện dốc cạn yêu thương cho bạn đời, làm gì cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên.

Nếu đàn ông khác ỷ mình kiếm được nhiều tiền, về nhà bắt vợ phải phục vụ từ A-Z thì Tý không như thế. Họ biết sẻ chia việc nhà, cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con cái và chẳng ngần ngại vào bếp nấu cho vợ những món cô ấy yêu thích mà chẳng sợ thiên hạ lời ra tiếng vào.

Đặc biệt, dẫu ong bướm vây quanh Tỵ vẫn cương quyết chối từ vì trong lòng họ chẳng ai có thể thay thế vị trí của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, tinh tế và cực khéo léo trong đối nhân xử thế nên Tỵ được nhiều người quý mến, thương yêu. Sự nghiệp hanh thông, tài vận viên mãn, trở thành đại gia trước năm 30 chính là phúc phần mà con giáp giàu có này nhận được.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Tỵ càng vượng phát bởi vợ con chính là động lực để họ phấn đấu mỗi ngày.

Bận rộn chốn công sở đến mấy, mệt mỏi đến đâu thì khi trở về với tổ ấm Tỵ vẫn là người chồng dịu dàng, người cha mẫu mực của con cái. Đặc biệt, dẫu ong bướm vây quanh Tỵ vẫn cương quyết chối từ vì trong lòng họ chẳng ai có thể thay thế vị trí của vợ.

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