Ngày đầu tiên của tháng cô hồn: 12 con giáp hãy làm ngay điều này để hóa giải vận xui, gặp dữ hóa lành, cả tháng bình an

Bước chân vào tháng cô hồn người tuổi Tý hãy bỏ ngay thói quen đóng cửa phòng kín mít. Khi về nhà hãy mở toang cửa sổ để không khí trong lành ùa vào, ánh sáng lọt vào nhà. Buổi tối đi ngủ, bạn đừng quên để đèn nhằm tránh âm khí tích tụ trong tháng 7 âm lịch.

Tháng 7 âm lịch là thời điểm âm khí xông thiên, nếu không cẩn thận gia chủ có thể lâm vào cảnh trắng tay, táng gia bại sản. Thế nên, muốn hóa giải vận xui 12 con giáp hãy làm ngay mẹo xả xui này.

Tháng 7 âm lịch không chỉ là thời điểm âm khí xông thiên mà còn là mùa Vu Lan báo hiếu. Thế nên, người tuổi Sửu nên tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được phù hộ độ trì. Với cha mẹ, Sửu hãy luôn hiếu thuận, quan tâm và chăm sóc tận tình.

Ngoài ra, Tý có thể đeo vòng dâu hay mang theo hạt đậu xanh bên người để cầu bình an may mắn. Nếu là nam giới, hãy gói 7 hạt đậu xanh vào miếng vải đỏ để đeo bên người, nếu là nữ giới thì là 9 hạt.

Đặc biệt, người tuổi Sửu cần hạn chế rời khỏi nhà vào ban đêm. Bạn càng nên tránh xa những nơi hoang vắng hay nghĩa trang kẻo bị cô hồn đeo bám.

3. Tuổi Dần

Dần là con giáp không bị ảnh hưởng nhiều trong tháng cô hồn, thế nhưng Dần đừng vội ỷ lại vào vận may trời cho. Nếu rời khỏi nhà vào ban đêm Dần cần mang theo trang sức bằng bạc để trừ tà đuổi ma, bảo vệ sự bình an cho chính mình.

Mão có thể đeo vòng dâu bên mình để tâm hồn an yên, thanh tịnh, hóa giải bớt điềm xấu - Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Mão là con giáp hiền lành, dĩ hòa vi quý và chăm làm việc thiện nên được bề trên nâng đỡ, quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, bước chân vào tháng 7 âm lịch Mão sẽ gặp khá nhiều điều không như ý, làm ăn khó khăn.

Vì bị sao xấu chiếu mệnh nên Mão cần tiết chế cảm xúc, đừng giận quá mất khôn, cũng đừng dính dáng đến thị phi kẻo tự rước họa vào người. Mão có thể đeo vòng dâu bên mình để tâm hồn an yên, thanh tịnh, hóa giải bớt điềm xấu.

5. Tuổi Thìn

Bị âm khí quấy nhiễu nên sức khỏe của người tuổi Thìn sẽ bị ảnh hưởng trong tháng cô hồn. Dù làm việc bận rộn đến mấy Thìn cũng đừng quên ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe.

Đặc biệt, muốn biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành Thìn có thể phát tâm ăn chay để tránh sát sinh.

6. Tuổi Tỵ

Trước những vấn đề liên quan đến tiền bạc người tuổi Tỵ chớ nóng vội. Bạn cần suy nghĩ cẩn trọng, cân nhắc kỹ lưỡng kẻo trong phút giây rối bời sẽ đưa ra quyết định sai lầm khiến tiền mất tật mang, hao tài tốn của.

Tỵ cũng nên hạn chế rời khỏi nhà sau 10 giờ tối, bạn cũng không nên tắt hết đèn khi ngủ để tăng sinh khí cho bản mệnh.

Ngọ hãy đặt ngay một cây chổi ở góc trái phòng ngủ để tăng thêm phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Bị sao hao tài đeo bám trong tháng cô hồn nên tốt nhất Ngọ đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng đầu tư dưới mọi hình thức. Nếu không, bạn sẽ bị mất trắng số tiền khá lớn, mất luôn cả những mối quan hệ chân tình.

Nếu thấy bất an, Ngọ hãy đặt ngay một cây chổi ở góc trái phòng ngủ để tăng thêm phúc khí, trấn giữ “cõi âm” giúp trừ tà hiệu quả.

8. Tuổi Mùi

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, chỉ cần lỡ lời trong tháng 7 âm lịch người tuổi Mùi sẽ phải trả giá khá đắt. Thế nên, nếu thấy đám đông đang nói xấu người khác Mùi hãy tránh xa kẻo họa thị phi đeo bám.

Chỉ cần vượt qua nửa đầu tháng 7 âm lịch Mùi sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, tiền nhiều vô kể.

9. Tuổi Thân

Canh Tý 2020 là năm mang lại tài lộc thăng hoa cho người tuổi Thân. Thế nên, con giáp giàu có này làm ăn vượng phát, đếm tiền sái tay.

Bước vào tháng 7 âm lịch, vì bị sao xấu án ngữ nên Thân hãy mang theo đồng tiền xu bên người để giữ được may mắn trời cho, kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Để giảm thiểu rủi ro Dậu có thể tự làm lọ muối phong thủy để cải vận - Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Những kế hoạch làm ăn, công việc của Dậu sẽ trì trệ trong tháng 7 âm lịch này. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên càng về cuối tháng Dậu càng khốn khó đủ đường.

Để giảm thiểu rủi ro Dậu có thể tự làm lọ muối phong thủy để cải vận. Bạn chỉ cần chuẩn bị một lọ thủy tinh sạch, sau đấy cho muối vào gần đầy lọ rồi đặt 5 đồng tiền lên trên, cho muối vào đầy lọ rồi để ở hướng Đông Nam của phòng khách.

11. Tuổi Tuất

Nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới hay mở rộng kinh doanh thì Tuất hãy chờ đến hết tháng 7 âm lịch hẵng triển khai. Đừng dục tốc bất đạt, cũng đừng quá nóng vội kẻo làm ăn thua lỗ, bán nhà trả nợ.

Để vạn sự như ý, ngày nào trong tháng cũng may mắn hanh thông Tuất hãy bốc một nắm muối rồi vứt lui sau vai trái để xả xui.

12. Tuổi Hợi

Thay vì rối bời trong những khó khăn Hợi hãy thật bình tĩnh để tháo gỡ những khúc mắc trong công việc. Hãy cứ vững tin vào chính mình rồi bạn sẽ có thừa khôn ngoan để chiến thắng số phận.

Trong tháng 7 âm lịch này, Hợi hãy áp dụng mẹo phong thủy mang theo củ tỏi bên người để đuổi ma trừ tà.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.