Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai: 3 con giáp làm 1 hưởng 10, hoan hỷ đếm tiền nửa cuối tháng 6 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 27/07/2020 04:54

Trong nửa cuối tháng 6 âm lịch những con giáp giàu có này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có nhất nửa cuối tháng 6 âm lịch này gia chủ sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn, cuối năm bạc tiền rủng rỉnh. 

con giap giau co 1
Đây chính là cơ hội nghìn năm có một để con giáp giàu sang này tích trữ được khối tài sản khổng lồ, con cháu ba đời tiêu thả ga cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bị tiểu nhân hãm hại nên những tháng đầu năm Canh Tý 2020 con giáp xui xẻo này phải đối diện với rất nhiều khó khăn, cơ cực. May mắn thay, từ nửa cuối tháng 6 âm lịch trở đi đời Tý sẽ sang trang mới với cơ hội đổi đời ghé thăm tới tấp.

Làm một hưởng mười, muốn gì được nấy, tiền chất chật két chính là những gì Tý nắm chắc trong tay. Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán, kinh doanh thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để con giáp giàu sang này tích trữ được khối tài sản khổng lồ, con cháu ba đời tiêu thả ga cũng không hết. 

con giap giau co 2
Phú quý ập vào nhà, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi nên càng về cuối tháng Tỵ càng đắc tài đắc lộc, phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu nên dù không dựa dẫm vào bất cứ ai con giáp bản lĩnh này vẫn có thể gầy dựng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chính vì quá tự tin, đôi khi bảo thủ nên không ít lần Tỵ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

May mắn thay, bước sang tháng 6 âm lịch, đặc biệt là nửa cuối tháng Tỵ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Phú quý ập vào nhà, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi nên càng về cuối tháng Tỵ càng đắc tài đắc lộc, phát tài cực to. 

con giap giau co 3
Chẳng những ngập trong nhung lụa Dần còn hạnh phúc viên mãn bên một nửa hoàn hảo của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, kiên định và không ngừng phấn đấu vươn lên nên Dần được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng nâng đỡ. Chính vì nhớ ơn những người đã đối xử tử tế với mình những ngày đầu đời nên dù giàu sang, sung túc Dần vẫn sống đơn giản, chăm làm điều thiện mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nửa cuối năm chính là thời điểm Dần uống no lộc trời. Dù làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì Dần cũng vẹn toàn cả tình lẫn tiền. Chẳng những ngập trong nhung lụa Dần còn hạnh phúc viên mãn bên một nửa hoàn hảo của đời mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tháng 7 âm lịch: 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, phú quý phát tài, cuối năm giàu có thăng hoa

Tử vi tháng 7 âm lịch: 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, phú quý phát tài, cuối năm giàu có thăng hoa

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nhà xe có đủ chính là lộc lá trời ban cho 3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch này.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp may mắn nhất con giáp giàu sang

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng