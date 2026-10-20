Chồng liên tục xuất hiện sau những ngày xa cách, tôi tưởng anh nhớ vợ con, sự thật khiến tôi nghẹn lòng

Tâm sự 20/10/2026 01:51

Tôi quyết định ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Tôi rời đi chỉ với một điều kiện duy nhất, là được nuôi con. Từ ngày lấy chồng, tôi một mình gánh kinh tế gia đình. Chồng tôi đưa ra nhiều lý do để ép tôi phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài. Nhưng anh ta chưa từng phụ giúp vợ một đồng. Tôi khi đó quá ngu dại, hết lòng tin tưởng chồng, lại không nhìn ra anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm và ích kỷ.

Tôi quyết định ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Tôi rời đi chỉ với một điều kiện duy nhất, là được nuôi con. Từ ngày lấy chồng, tôi một mình gánh kinh tế gia đình. Chồng tôi đưa ra nhiều lý do để ép tôi phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài. Nhưng anh ta chưa từng phụ giúp vợ một đồng. Tôi khi đó quá ngu dại, hết lòng tin tưởng chồng, lại không nhìn ra anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm và ích kỷ.

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi không còn sức gánh cả việc nuôi con và kiếm tiền. Nhiều thứ tiền trong gia đình chồng, như tiền để bố mẹ chồng tôi khám bệnh, tiền đi đám họ hàng, tiền chi tiêu hàng tháng… Tôi không thể một mình kiếm đủ tiền để trang trải hết. Huống hồ, chồng tôi cũng đi làm nhưng chẳng bao giờ đưa tôi tiền phụ giúp. Tôi quá mệt mỏi nên ngỏ ý muốn chồng cùng tôi chi trả. Nhưng anh lại tức giận nói tôi tài giỏi thì tự lo, tiền anh chẳng có bao nhiêu, còn phải gửi tiết kiệm ngân hàng để sinh lãi.

Chồng liên tục xuất hiện sau những ngày xa cách, tôi tưởng anh nhớ vợ con, sự thật khiến tôi nghẹn lòng - Ảnh 1
Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng. Dù tôi cũng thương con không có đủ bố mẹ ở bên nhưng thật sự sống như thế quá mỏi mệt. Phụ nữ dù có tài giỏi thế nào vẫn không thể một mình gánh hết tài chính trong nhà. Đặc biệt là khi đã có con nhỏ, ai cũng cần chồng đỡ đần giúp mình. Cực chẳng đã, tôi mới buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Sau khi ly hôn, tôi được bố mẹ ruột cho một căn nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng khoảng một tháng gần đây tôi thấy chồng cũ ngày nào cũng ghé thăm mẹ con tôi. Anh ta bình thản ăn uống, tắm rửa, thậm chí là ngủ lại như thể chúng tôi chưa từng ly hôn. Thấy chồng bắt đầu biết nấu nướng, lau dọn nhà cửa giúp đỡ, tôi nghĩ hay là chồng đã thay đổi và mong muốn trở về với vợ con? Chẳng ngờ được, lý do thật sự khiến tôi cay đắng oán giận chồng hơn.

Hôm đó, tôi tình cờ nghe chồng nói chuyện điện thoại. Anh nói thường qua nhà vợ cũ là vì “được cho ăn, có chỗ ngủ miễn phí thì ngu dại gì mà không qua”. Tôi quá sốc và thất vọng nhưng lại không biết làm sao để đuổi anh ta đi, vì con tôi thấy bố cứ bám không rời. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vừa phát hiện mắc ung thư, tôi đã nghe vợ nói một câu đau lòng rồi rời đi, 2 tháng sau mọi chuyện đảo chiều

Vừa phát hiện mắc ung thư, tôi đã nghe vợ nói một câu đau lòng rồi rời đi, 2 tháng sau mọi chuyện đảo chiều

Tôi và My yêu nhau 3 năm rồi tổ chức đám cưới. Làm vợ chồng 4 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin tức con cái. Đi khám bác sĩ thì nguyên nhân là do tôi nhưng My cũng chẳng trách chồng. Gia đình tôi biết vậy thì càng yêu thương con dâu, ai cũng sợ có ngày My bỏ chồng. Nhưng chúng tôi đã yêu và lấy nhau 7 năm, tôi rất tin tưởng vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đứa trẻ ngoan bất thường khiến tôi nghi ngờ, đến khi tận mắt chứng kiến việc chị dâu làm, tôi bủn rủn chân tay

Đứa trẻ ngoan bất thường khiến tôi nghi ngờ, đến khi tận mắt chứng kiến việc chị dâu làm, tôi bủn rủn chân tay

Tâm sự 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 20/10/2026, 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 20/10/2026, 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vợ khóa trái cửa suốt nhiều giờ, tôi phá cửa xông vào rồi chết lặng tại chỗ

Vợ khóa trái cửa suốt nhiều giờ, tôi phá cửa xông vào rồi chết lặng tại chỗ

Tâm sự 50 phút trước
Chuẩn bị làm cô dâu, tôi bàng hoàng khi biết mình không phải người phụ nữ duy nhất trong hôn lễ

Chuẩn bị làm cô dâu, tôi bàng hoàng khi biết mình không phải người phụ nữ duy nhất trong hôn lễ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Chồng cũ bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm ly hôn, lời xin đoàn tụ chưa dứt đã xấu hổ quay về vì con

Chồng cũ bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm ly hôn, lời xin đoàn tụ chưa dứt đã xấu hổ quay về vì con

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
“Để mẹ chăm cho anh”, vợ nói rồi rời đi khi tôi mắc ung thư, 2 tháng sau tôi khóc nghẹn

“Để mẹ chăm cho anh”, vợ nói rồi rời đi khi tôi mắc ung thư, 2 tháng sau tôi khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cháu ngủ suốt ngày không quấy khóc, tôi lén kiểm tra rồi hoảng hồn trước hành động của chị dâu

Cháu ngủ suốt ngày không quấy khóc, tôi lén kiểm tra rồi hoảng hồn trước hành động của chị dâu

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Phản ứng bất ngờ của người chồng khi phát hiện vợ ngoại tình

Phản ứng bất ngờ của người chồng khi phát hiện vợ ngoại tình

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Chồng liên tục xuất hiện sau những ngày xa cách, tôi tưởng anh nhớ vợ con, sự thật khiến tôi nghẹn lòng

Chồng liên tục xuất hiện sau những ngày xa cách, tôi tưởng anh nhớ vợ con, sự thật khiến tôi nghẹn lòng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Chồng cũ tưởng mang vàng đến là có thể hàn gắn sau 3 năm, nào ngờ vừa thấy tay con đã muối mặt

Chồng cũ tưởng mang vàng đến là có thể hàn gắn sau 3 năm, nào ngờ vừa thấy tay con đã muối mặt

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 20/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 20/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 19/10/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 19/10/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mất tích 3 năm sau ly hôn, chồng cũ quay về xin tái hợp vì con nhưng lại nhận cái kết ê chề

Mất tích 3 năm sau ly hôn, chồng cũ quay về xin tái hợp vì con nhưng lại nhận cái kết ê chề

Hai tháng sau ngày vợ bỏ đi vì tôi mắc ung thư, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không đứng vững

Hai tháng sau ngày vợ bỏ đi vì tôi mắc ung thư, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không đứng vững

Chồng rời giường lúc nửa đêm không lời giải thích, tôi đi theo và phát hiện bí mật động trời

Chồng rời giường lúc nửa đêm không lời giải thích, tôi đi theo và phát hiện bí mật động trời

Chồng tương lai tiết lộ đám cưới sẽ có 2 cô dâu, tôi lập tức nhận ra điều bất thường

Chồng tương lai tiết lộ đám cưới sẽ có 2 cô dâu, tôi lập tức nhận ra điều bất thường

Vừa mở cửa đã thấy vợ ngồi trong lòng người khác, tôi không làm ầm ĩ mà lặng lẽ rời đi

Vừa mở cửa đã thấy vợ ngồi trong lòng người khác, tôi không làm ầm ĩ mà lặng lẽ rời đi

Đứa trẻ ngoan bất thường khiến tôi nghi ngờ, đến khi tận mắt chứng kiến việc chị dâu làm, tôi bủn rủn chân tay

Đứa trẻ ngoan bất thường khiến tôi nghi ngờ, đến khi tận mắt chứng kiến việc chị dâu làm, tôi bủn rủn chân tay