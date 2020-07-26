Tử vi tháng 7 âm lịch: 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, phú quý phát tài, cuối năm giàu có thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 26/07/2020 08:57

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nhà xe có đủ chính là lộc lá trời ban cho 3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch này.

Số trời đã định, chỉ cần bước vào tháng 7 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội đổi đời, chẳng những tiền ùa vào túi mà sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. 

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Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi nên Tuất sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu có nhất năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều trung thực, tử tế và chăm chỉ phấn đấu cho tương lai. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Tuất chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Họ nỗ lực mỗi ngày, chí thú làm ăn nên càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, giàu sang viên mãn.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, chỉ cần bước chân vào tháng 7 âm lịch con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi nên Tuất sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu có nhất năm. 

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Quơ tay là có tiền, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, dám dấn thân và không ngừng chinh phục đỉnh cao danh vọng. Chí thú làm ăn, ham học hỏi và không sợ thất bại nên trước ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã có bạc tỷ trong tay, sung túc an nhàn.

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 khá chật vật vì bị sao xấu chiếu mệnh, thế nhưng từ tháng 7 âm lịch trở đi đời Ngọ sẽ sang trang mới. Quơ tay là có tiền, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ. 

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Càng về cuối năm Thân càng giàu ú ụ, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu nên dù thất bại lắm phen con giáp bản lĩnh này vẫn dũng cảm tiến về phía trước. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì tháng 7 âm lịch tới Thân sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc.

Được trời Phật dúi tiền vào tay, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên Thân sẽ làm ăn đại phát. Càng về cuối năm Thân càng giàu ú ụ, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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