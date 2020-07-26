3 con giáp được thần tài nhét tiền vào ví, vàng đeo mỏi cổ, muốn khổ cũng khó trong tháng 8/2020

Tâm linh - Tử vi 26/07/2020 01:50

Bước vào tháng 8/2020 những con giáp giàu có này sẽ càng vượng lộc vượng tài, làm đâu thắng đó, sung sướng như tiên.

Chỉ cần bước vào tháng 8 năm Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này chẳng cần lao lực vẫn kiếm được bạc tỷ, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn đỏ mắt. 

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Cứ thế mà đếm tiền sái tay, sắm vàng đeo mỏi cổ chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp may mắn nhất năm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khôn khéo trong đối nhân xử thế, biết người biết ta nên chẳng ai có thể ghét bỏ con giáp thông minh này. Đây cũng chính là bí quyết giúp Mùi mở rộng mối quan hệ làm ăn, làm gì cũng thành công rực rỡ.

Từ ngày 1/8/2020 con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng với vô số cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Cứ thế mà đếm tiền sái tay, sắm vàng đeo mỏi cổ chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp may mắn nhất năm này. 

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Nếu đang độc thân Sửu sẽ gặp được một nửa phù hợp, nếu đã nên vợ thành chồng cả hai sẽ càng thắm thiết viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều cương trực, chính nghĩa và dám dấn thân. Một khi đã xác định mục tiêu Sửu sẽ dồn hết sức lực để hiện thực hóa những dự định đã ấp ủ. Trong tháng 8 tới, Sửu ắt làm một hưởng mười, có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp.

Chẳng những công việc suôn sẻ, được cấp trên cất nhắc vào vị trí cao hơn, con giáp giàu sang này còn bị vận đào hoa đeo bám. Nếu đang độc thân Sửu sẽ gặp được một nửa phù hợp, nếu đã nên vợ thành chồng cả hai sẽ càng thắm thiết viên mãn. 

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Cát tinh đeo bám, thần tài nhét tiền vào ví nên Mão càng chí thú làm ăn càng có nhiều bổng lộc, an nhàn hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi con giáp có nói, tháng 8 chính là thời điểm Mão có lộc trời cho, may mắn tột cùng. Số dư trong tài khoản cứ cộng thêm liên tục, uy tín được khẳng định nên tương lai của Mão càng thêm rộng mở thênh thang.

Đặc biệt, nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội để Mão bắt tay vào thực hiện ngay. Cát tinh đeo bám, thần tài nhét tiền vào ví nên Mão càng chí thú làm ăn càng có nhiều bổng lộc, an nhàn hưởng phúc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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