Song hỷ lâm môn: 3 con giáp uống no lộc trời, đổi đời ngoạn mục, vàng đeo mỏi cổ từ ngày 1/ 8/2020

Tâm linh - Tử vi 23/07/2020 00:05

Bước vào tháng 8/2020 những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc, cứ thế mà đổi đời, muốn nghèo cũng không được.

Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm top con giáp may mắn này càng tha hồ gánh lộc vào nhà, cứ thế mà giàu sụ. 

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Hãy cứ vững tin vào chính mình, chớp lấy thời cơ trời cho Mùi ắt biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành, càng về cuối năm càng phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, chân thành và biết đối nhân xử thế. Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 do bị tiểu nhân quấy phá nên công việc của Mùi trắc trở đủ đường, dù kiếm được nhiều tiền đến mấy cũng chẳng giữ được đồng nào, mệt mỏi vô cùng.

May mắn thay, từ tháng 8/2020 con giáp giàu có này sẽ có tài vận thăng hoa, lộc lá nối đuôi nhau chạy vào túi. Hãy cứ vững tin vào chính mình, chớp lấy thời cơ trời cho Mùi ắt biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành, càng về cuối năm càng phát tài cực to. 

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Chẳng những thu nhập tăng vọt, tiền lũ lượt ập vào tài khoản, Tuất còn thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp thật thà, có trách nhiệm và vô cùng tử tế. Họ chưa bao giờ hãm hại người khác để trục lợi bất chính, càng không vì bản thân mà chà đạp người khác. Sự lương thiện, trung thực ấy giúp Tuất trở thành con cưng của trời, làm gì cũng có bề trên nâng đỡ.

Đặc biệt, chỉ cần bước chân vào ngày 1/8 trở đi Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chẳng những thu nhập tăng vọt, tiền lũ lượt ập vào tài khoản, Tuất còn thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, ngay chính họ cũng phải ngạc nhiên với những gì mình đạt được. 

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Chẳng những tiền về ngập két, thần tài gõ cửa ầm ầm, Dậu còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù không được sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý nhưng nhờ chăm chỉ, cần cù Dậu vẫn sở hữu cuộc sống sung túc đủ đầy. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Từ đây đến cuối năm, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Dậu sẽ một bước đổi đời. Chẳng những tiền về ngập két, thần tài gõ cửa ầm ầm Dậu còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn khiến ai cũng hờn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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