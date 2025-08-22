Cuối ngày hôm nay (22/8/2025), 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 22/08/2025 03:30

3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ nhận được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Con đường tài lộc của bạn cũng trở nên tốt hơn, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ tài lộc. Những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thực hiện được những ước mơ đã ấp ủ từ bấy lâu nay.

Thêm vào đó, tinh thần tích cực của con giáp may mắn này hẳn sẽ khiến quý nhân chú ý. Đối phương có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn vượt qua tình huống khó khăn, chỉ ra cho bạn một hướng đi đầy triển vọng.

Cuối ngày hôm nay (22/8/2025), 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều khởi sắc rất đáng mong chờ. Bạn sẽ thấy có những việc vốn đang bế tắc khiến bản thân đau đầu trước đó nay bỗng có chuyển biến tích cực, đó quả thực là nguồn động viên rất lớn để chòm sao này tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.

Tam Hợp xuất hiện là thời điểm tốt cho các cuộc trò chuyện với người yêu, bạn đời giúp kết nối và xây dựng, củng cố mối quan hệ. Nếu con giáp này chưa có một nửa thì đây là lúc mang đến cho bạn cơ hội hẹn hò, gặp gỡ với đối tượng mình thầm thương, trộm nhớ.

Cuối ngày hôm nay (22/8/2025), 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận thế xoay vần nhưng luôn công bằng với những người đủ nỗ lực. Thời gian tới, người tuổi Tuất có quý nhân bên cạnh, luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bạn kiếm được một khoản kha khá, đủ để tận hưởng cuộc sống đủ đầy sung túc. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn cũng có nhiều khởi sắc vượt bậc.

Người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp một cách bất ngờ. Thậm chí, bạn không cần phải có sự tác động của bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng tìm được người ấy. Những người đã lập gia đình được sống trong bầu không khí hài hòa, hạnh phúc. Dù bạn phải đối diện với nhiều áp lực ngoài xã hội nhưng lại luôn có người ấy ở bên để cổ vũ, động viên.

Cuối ngày hôm nay (22/8/2025), 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Hai 4/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi thứ Hai 4/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi ngày mới, thứ Hai 4/8/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người cha phóng hỏa phòng trọ, khiến vợ cũ và 2 con nguy kịch

Danh tính người cha phóng hỏa phòng trọ, khiến vợ cũ và 2 con nguy kịch

Đời sống 50 phút trước
Có nên bán nhà ở quê?

Có nên bán nhà ở quê?

Xã hội 55 phút trước
Được mệnh danh là quả "trường thọ" quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Được mệnh danh là quả "trường thọ" quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Dinh dưỡng 55 phút trước
Thần Phật che chở hút sạch lộc trời sau ngày 22/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi

Thần Phật che chở hút sạch lộc trời sau ngày 22/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/8/2025), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/8/2025), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/8/2025), 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Cuối ngày hôm nay (22/8/2025), 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ, rủng rỉnh tiền tài

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ, rủng rỉnh tiền tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp giàu có khiến thiên hạ phát hờn trong 15 ngày tới, làm đâu thắng đó, vươn lên như rồng cưỡi mây, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Mừng 3 con giáp giàu có khiến thiên hạ phát hờn trong 15 ngày tới, làm đâu thắng đó, vươn lên như rồng cưỡi mây, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 22/8/2025, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, Đại Cát Đại Lợi, hầu bao rủng rỉnh, giàu có vô biên, tương lai êm ấm

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 22/8/2025, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, Đại Cát Đại Lợi, hầu bao rủng rỉnh, giàu có vô biên, tương lai êm ấm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật che chở hút sạch lộc trời sau ngày 22/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi

Thần Phật che chở hút sạch lộc trời sau ngày 22/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/8/2025), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/8/2025), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ, rủng rỉnh tiền tài

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ, rủng rỉnh tiền tài

Mừng 3 con giáp giàu có khiến thiên hạ phát hờn trong 15 ngày tới, làm đâu thắng đó, vươn lên như rồng cưỡi mây, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Mừng 3 con giáp giàu có khiến thiên hạ phát hờn trong 15 ngày tới, làm đâu thắng đó, vươn lên như rồng cưỡi mây, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 22/8/2025, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, Đại Cát Đại Lợi, hầu bao rủng rỉnh, giàu có vô biên, tương lai êm ấm

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 22/8/2025, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, Đại Cát Đại Lợi, hầu bao rủng rỉnh, giàu có vô biên, tương lai êm ấm

Bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, tương lai xán lạn

Bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, tương lai xán lạn