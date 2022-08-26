The Beverly Solari “thiên đường xanh” trải nghiệm chất nghỉ dưỡng bờ Tây nước Mỹ

Thị trường 26/08/2022 08:30

Là dự án cao tầng cuối cùng hoàn thiện bức tranh của đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân tại The Beverly Solari còn được tận hưởng hệ sinh thái “tất cả trong một”, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cuộc sống.

3 phân khu mang 3 phong cách sống độc đáo

The Beverly Solari (đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức). Tại đây, chủ đầu tư Vinhomes đã kiến tạo một không gian đậm chất nghỉ dưỡng bờ Tây nước Mỹ với 3 phân khu mang 3 phong cách sống độc đáo.

Tựa như một ốc đảo xuất hiện trong lòng đại đô thị sầm uất, phân khu The Oasis mang đến không gian riêng tư cho gia chủ. Với chuỗi đa dạng các tiện ích nghỉ dưỡng nội khu độc đáo như: hồ bơi ốc đảo, suối cảnh quan, vườn cọ California,… mỗi ngày tại The Oasis sẽ là khoảng thời gian được thư giãn, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sống.

The Beverly Solari “thiên đường xanh” trải nghiệm chất nghỉ dưỡng bờ Tây nước Mỹ - Ảnh 1

Trong khi đó, phân khu The Tropical được ôm trọn bởi cây cỏ tựa khu rừng nhiệt đới xanh mướt, mang đặc trưng cuộc sống miền nhiệt đới sôi động với rất nhiều hoạt động ngoài trời thú vị. Các tiện ích nổi bật như: thác nước điểm nhấn, sân gym ngoài trời, sân cỏ đa năng, hồ suối nhiệt đới, vườn cọ nhiệt đới… mang đến 365 ngày trải nghiệm không khí trong lành, tươi mát.

Lấy cảm hứng từ thành phố biển Malibu (California, Mỹ) xinh đẹp, phân khu The Sunset lại được ví như thiên đường đậm sắc xanh của cỏ cây, mặt nước với những buổi chiều thư giãn ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Đặc biệt, vị trí có 1-0-2, tiếp giáp trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và quảng trường Golden Eagle sẽ nâng tầm đẳng cấp sống cho cư dân tại đây.

Ngoài những khoảng không gian xanh tại từng phân khu, The Beverly Solari còn sở hữu Quảng trường Golden Eagle và hồ nước Golden Eagle, nhìn từ trên xuống như cánh chim đại bàng đang sải cánh mạnh mẽ.

Thiên nhiên trong lành 

Đặc biệt, lấy cảm hứng từ khu mua sắm nổi tiếng Rodeo Drive của Mỹ, đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất kéo dài hơn 500m qua 3 phân khu The Oasis, The Tropical và The Sunset, điểm cuối dừng ở Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sẽ đem đến trải nghiệm mua sắm thời thượng cho cư dân. Ngoài ra, trạm xe buýt điện VinBus kế cận các tòa nhà giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới các địa điểm trong nội khu và khu vực lân cận hay đến trung tâm thành phố.

The Beverly Solari “thiên đường xanh” trải nghiệm chất nghỉ dưỡng bờ Tây nước Mỹ - Ảnh 2

Bên cạnh đó, đường dạo Hoa Giấy và kênh đào Thousand Flowers trải dài qua 2 phân khu The Oasis và The Tropical chính là khoảng không gian xanh thơ mộng để cư dân thư thả tản bộ, hít thở không gian trong lành mỗi ngày.

Là dự án cao tầng cuối cùng hoàn thiện bức tranh của đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân tại The Beverly Solari còn được tận hưởng hệ sinh thái “tất cả trong một”, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cuộc sống. Các tiện ích tiêu biểu phải kể đến như: Trường học quốc tế Vinschool, bệnh viện đa khoa Vinmec, TTTM Vincom Mega Mall… cùng hạ tầng tiện ích có 1-0-2 với điểm nhấn đại công viên Grand Park 36 ha hàng đầu Đông Nam Á, Đại lộ Ánh Sáng và Bến du thuyền Manhattan Glory…

Cập nhật sơ bộ chính sách khi mua căn hộ The Beverly 

- Cam kết thuê lại lợi nhuận 14%/2 năm (mỗi năm 7%)

- Không nhận cam kết thuê được nhận CK 7% giá căn hộ

- TH1: VAY 80% được HTLS trong vòng 24 tháng (không muộn hơn 20/2/2025)

- TH2: VAY 100% được HTLS trong 20 tháng (không muộn hơn 20/10/2024)

 Thanh toán:

- Thanh toán chuẩn ck 3%

- Thanh toán sớm được CK + 8% (NVN) + 8%- 5% (NNN)

 Tiến độ:

L1: 50 triệu ký TTKQ

L2 : trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký TTKQ vào 5% (chưa VAT - bao gồm cọc L1)

L3: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký TTKQ vào 5% (chưa VAT)

HOTLINE:
0909.750.307

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

"Khu đất vàng" sánh ngang với Phuket, Bali và những điểm du lịch nổi tiếng trên bản đồ thế giới

"Khu đất vàng" sánh ngang với Phuket, Bali và những điểm du lịch nổi tiếng trên bản đồ thế giới

Phân khu kinh doanh sôi động bậc nhất Phú Quốc này chính là “mảnh ghép” góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị mà dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc mang lại cho các cư dân nói chung và giới chuyên gia nói riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   bds tphcm bat dong san tphcm Vinhomes bat dong san thu duc

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn