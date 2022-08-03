Meyhomes Capital Phú Quốc kết nối cộng đồng cư dân với thiên đường về tiện ích cực kỳ đa dạng và đẳng cấp

Với sự nỗ lực không ngừng, tiến độ Meyhomes Capital Phú Quốc được chủ đầu tư đốc thúc thi công gấp rút. Đội ngũ kỹ sư và công nhân làm việc ngày đêm để đảm bảo sớm đưa dự án vào vận hành chính thức. Các sản phẩm cư trú và nghỉ dưỡng được cất nóc thành công để đảm bảo thời gian bàn giao đúng dự kiến ban đầu.

Meyhomes Capital Phú Quốc nằm trong quỹ đất chiếm 6% ở đô thị được sở hữu lâu dài vô cùng hiếm hoi tại đảo Ngọc. Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm của Phường An Thới, nơi đang vươn mình bứt phá thành cực tăng trưởng về du lịch. Vị trí của dự án nằm trên 4 tuyến đường huyết mạch quan trọng như: Đại lộ Trung tâm An Thới, ven biển Bãi Trường, Đại lộ Hoàng Hôn, đường bào DT 975,...

Khi ngắm nhìn từ trên cao, Meyhomes Capital Phú Quốc giống như một bức tranh đa sắc màu với quy hoạch thông minh, tận dụng thiên nhiên xanh mát. Các công trình nhà ở thương mại như biệt thự, shophouse, shoptel,... được chủ đầu tư thi công nhanh chóng.

Tiến độ Meyhomes Capital Phú Quốc đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhà đầu tư khi các công trình, tiện ích, dịch vụ dần được hình thành. Công viên River Park giữa Rosada và Olive đang được đẩy mạnh xây dựng hoàn thành vào tháng 6/2022. Cùng với đó là những khu phố Hàn Quốc, khu vườn băng tuyết, trục đường checkin,...

Về hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành phân khu Rosada, Apricot, Aqua, Olive. Phân khu Aqua 248 căn dự kiến hoàn thành vào 30/12/2022 và phân khu Apricot 324 sẽ hoàn thành bàn giao ngày 30/10/2022,. Clubhouse Apricot A xây dựng vào tháng 5/2022 và hoàn thành tháng 9/2022; Clubhouse Apricot B xây dựng vào tháng 5/2022 và hoàn thành tháng 9/2022.

Nhà phố thương mại xây dựng trên diện tích 6.5x18m với 2 mẫu nhà rộng rãi gồm 4 tầng 1 tum (373,72m2) và 3 tầng 1 tum (287.41m2). Chiều cao tầng trệt là 4.2m, lầu 1 và lầu 2 cao 3.3m, tầng tum cao 3,8m.

Các căn shophouse gồm tầng trệt dùng để kinh doanh buôn bán, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng đa năng và nhà vệ sinh. Mỗi căn nhà phố đều có trang bị thêm ở tầng thượng minibar vừa sinh sống vừa khai thác giải trí,...

Chủ đầu tư Tân Á Đại Thành trang bị pin năng lượng Mặt Trời ở mỗi sản phẩm shophouse để tận dụng năng lượng tự nhiên xanh của biển đảo. Điều này còn giúp bảo vệ môi trường cho khu đô thị, thân thiện và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đang tích cực tìm kiếm đối tác để cùng nhau bổi bắp nên đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc phồn hoa, hiện đại nhất tại đảo Ngọc.

Chủ đầu tư Tân Á Đại Thành đã cho thấy tầm nhìn chiến lược khi xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc là sản phẩm đầu tư ưu việt dành cho giới thượng lưu. Họ có xu hướng tìm kiếm ngôi nhà thứ 2 để sinh sống, nghỉ dưỡng và có thể song hành kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng,...

Tiến độ Meyhomes Capital Phú Quốc với quy mô 300ha được quy hoạch những tiện ích đẳng cấp quốc tế chưa từng có tại đảo Ngọc xinh đẹp. Tiêu biểu như: trung tâm thương mại, trung tâm chăm sóc sức khỏe, Rạp chiếu phim, trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế, trường liên cấp quốc tế, nhà hát tiêu chuẩn quốc tế,…

Chiến lược phát triển của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành muốn biến Meyhomes Capital Phú Quốc thành điểm đến lôi cuốn cư dân và du khách. Một trong những sách lược quan trọng là mở bán nhà phố thương mại, biệt thự sở hữu lâu dài cho khách hàng.

Cùng với đó là những chương trình ưu đãi hấp dẫn như thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay ngân hàng đến 70% với lãi suất 0% 24 tháng, thời hạn vay đến 20 năm. Ngoài ra, tặng 1 bộ sản phẩm trị giá 250 triệu, tặng tiền mặt lên đến 140 triệu và miễn phí dịch vụ quản lý vận hành 2 năm,... Hiện tại, Meyhomes Capital Phú Quốc đang mở bán 130 căn biệt thự biển phong cách Hawaii và Shophouse thương mại giá từ 12.7 tỷ/căn có áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi.