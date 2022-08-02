Meyhomes Capital Phú Quốc - chất sống riêng hướng đến mọi tiêu chuẩn hoàn hảo trong mơ

Thị trường 02/08/2022 18:20

Biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc mang đến những trải nghiệm sống hấp dẫn.

Vị trí cực ấn tượng

Các căn biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc có vị trí đẹp và cực hiếm khi nằm trong tỷ lệ 6% quỹ đất sở hữu lâu dài tại khu vực phường An Thới, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây chính là một trong những yếu tố đặc biệt mang đến cho dự án lợi thế cạnh tranh so với nhiều nguồn cung khác.

Vị trí của các căn biệt thự này nằm gần kề với loạt trục giao thông lớn của Phú Quốc, xung quanh có sự quy tụ của không ít những công trình, dịch vụ tiện ích đẳng cấp. Do đó, mà cư dân có thể sử dụng tốt cho mục đích nghỉ ngơi cũng như tận hưởng cuộc sống của mình một cách chất lượng nhất.

Từ đây, bạn có thể linh hoạt và nhanh chóng trong việc kết nối đến các địa điểm trọng yếu của thành phố ở xung quanh chỉ trong quãng đường ngắn ngủi. Loạt các tuyến đường lớn nằm liền với dự án bao gồm như ĐT 975, trục đường ĐT 46 hay trục đại lộ trung tâm An Thới, trục đường ven biển Bãi Trường…

Meyhomes Capital Phú Quốc - chất sống riêng hướng đến mọi tiêu chuẩn hoàn hảo trong mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trải nghiệm sống hấp dẫn

Với mong muốn có thể đem đến một không gian sống hoàn hảo đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu từ nghỉ ngơi, học hành, chữa bệnh cho đến mua sắm…biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc với số lượng có hạn kết nối cộng đồng cư dân tại đây đến với thiên đường về tiện ích cực kỳ đa dạng và đẳng cấp.

Theo đó, nơi đây có khu trung tâm thương mại đầu tiên với quy mô lớn nhất thành phố, hệ thống khách sạn kết hợp cùng trung tâm hội nghị, hệ thống trường học quốc tế cho đến sân tập golf có quy mô 5ha, khu trung tâm thể thao tiêu chuẩn quốc tế với những sự kiện quan trọng diễn ra, khu clubhouse nhộn nhịp…

Meyhomes Capital Phú Quốc - chất sống riêng hướng đến mọi tiêu chuẩn hoàn hảo trong mơ - Ảnh 2

Chính vì vậy, khu đô thị tự tin sẽ có thể mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm, khám phá hoàn mỹ nhất cho một tiêu chuẩn sống trong mơ với những dịch vụ thiết yếu được hoàn thiện. Mở ra cánh cửa kết nối đến với một chân trời mới.

Chất sống xanh ấn tượng

Bên cạnh những ưu điểm về vị trí cũng như tiện nghi lý tưởng thì các căn biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc còn có một điểm cộng rất lớn được hình thành bởi chủ đầu tư Tân Á Đại Thành đó chính là năng lượng sống xanh cùng với nguồn nước sạch được sử dụng.

Mỗi căn nhà tại đây nhờ vậy mà đều được trang bị cho mình nguồn năng lượng mặt trời đính kèm với hệ thống lọc nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn của quốc tế. Điều này hứa hẹn sẽ đóng góp cũng như mang đến những tác động không nhỏ cho chất lượng sống trong mơ của cư dân.

Bằng kinh nghiệm cũng như nội lực mạnh mẽ có được từ chỗ dựa vững chắc là tập đoàn Tân Á Đại Thành, dự án hứa hẹn không chỉ là điểm đầu tư khai thác kinh doanh hấp dẫn mà còn mở ra cho cư dân một cuộc sống trong mơ với những tiêu chuẩn tốt nhất được hoàn thiện để có thể chinh phục được quý khách.

Ưu đãi cho Khách hàng đặt mua trong tháng 8/2022 dự án Meyhomes Crystal City

- Khách hàng đăng ký giữ chỗ đặt cọc thành công 100 triệu đồng từ ngày 21/7 đến 31/7/2022 và giao dịch thành công đặt cọc 200 triệu từ ngày 21/8 đến ngày 31/08/2022 được chiết khấu 1% giá bán.

 

- Khách hàng đăng ký giữ chỗ đặt cọc thành công 100 triệu đồng từ ngày 1/8 đến 20/8/2022 và giao dịch thành công đặt cọc 200 triệu từ ngày 21/8 đến ngày 31/08/2022 được chiết khấu 100 triệu đồng.

 

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

 

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

 

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

 

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

 

* Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 70%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

 

HOTLINE:
0909.750.307

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

https://meyhomes.phunuvagiadinh.vn/

Những lý do nhà đầu tư nên sở hữu Meyhomes Capital Phú Quốc

Những lý do nhà đầu tư nên sở hữu Meyhomes Capital Phú Quốc

Meyhomes Capital Phú Quốc được đánh giá là dự án đáng đầu tư tại đảo ngọc. Lựa chọn dự án nhà đầu tư sẽ hoàn toàn yên tâm về mọi mặt và có được những lợi ích lâu dài nhất.

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