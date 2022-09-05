Bất động sản Phú Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, điểm đến đầu tư sôi động hàng đầu thị trường hiện nay

Là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, Phú Quốc liên tục chứng minh tiềm lực của một thành phố đang trên đà bứt phá, vươn tầm quốc tế. Theo đó, trong nhiệm vụ quy hoạch xây dựng khu kinh tế đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Phú Quốc sẽ từng bước trở thành thành phố đảo với chức năng chính là trung tâm du lịch - thương mại - công nghệ cao.

+ Nằm ngay Bãi Trường – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, mang lại view cực kỳ hấp dẫn cùng khả năng tiếp cận hoàn hảo cho cư dân tới bãi biển này.

Hiếm có vị trí nào tại đảo Ngọc có được vị trí đắc địa như Meyhomes Capital Phú Quốc . Dự án được xây dựng ngay tại trung tâm phường An Thới, Bãi Trường, phía Nam đảo Phú Quốc. Lợi thế của vị trí này là:

+ Nằm tiếp giáp trục đường 975 và nhiều tuyến huyết mạch khác, thuận tiện cho việc kết nối nhanh chóng với các tiện ích nội – ngoại khu:

– Cách bãi Trường 0.3km và mất 1 phút di chuyển từ dự án.

– Cách cáp treo Hòn Thơm 2.5km và mất 5 phút di chuyển từ dự án.

– Cách bãi Khem 5 km và mất 7 phút di chuyển từ dự án.

– Cách bãi Sao 6km và mất 8 phút di chuyển từ dự án.

– Cách sân bay Phú Quốc 15km và mất 23 phút di chuyển.

Đặc biệt, theo số liệu thống kê của Sở Du Lịch Kiên Giang thì mỗi năm cung đường 975 đón tới 4 triệu lượt khách tham quan. Lượng khách dồi dào này không chỉ mang lại cuộc sống nhộn nhịp, vui tươi cho cư dân, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh, buôn bán cực kỳ thuận lợi.

Hiện tại, đa số các dự án BĐS tại Đảo Ngọc đều chỉ có thời hạn sở hữu từ 50 – 70 năm. Trong khi đó, Meyhomes Capital Phú Quốc nổi bật và cực kỳ hấp dẫn với thời hạn sở hữu vĩnh viễn cho chủ đầu tư, sổ đỏ đã được cấp tới tận từng phân khu của dự án. Các nhà đầu tư sau khi ký hợp đồng và thanh toán đúng tiến độ sẽ được hoàn tất thủ tục bàn giao sổ đỏ, mang lại sự an tâm về mặt pháp lý. Đặc biệt, với thời hạn sở hữu lâu dài, nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng, sang tên hay sử dụng để ở, kinh doanh bất cứ loại hình nào, miễn không vi phạm pháp luật. Một sản phẩm BĐS ưu việt, mang giá trị truyền đời.

Gọi Meyhomes Capital Phú Quốc là sản phẩm BĐS khác biệt, đón đầu xu hướng tại đảo Ngọc bởi hiện tại, đa phần các dự án trên đảo đều thuộc phân khúc hạng sang, phục vụ giới thượng lưu. Trong khi đó phân khúc khu lưu trú bình dân đang thiếu trầm trọng. Từ nhiều năm trước, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã sớm nhìn thấy xu hướng dịch chuyển của nguồn khách du lịch trẻ tuổi, có thu nhập trung bình về đảo sẽ ngày càng tăng, chính vì vậy Meyhomes Capital Phú Quốc được thiết kế với dòng sản phẩm mini hotel, khu đô thị biển… vừa đáp ứng được nhu cầu lưu trú của du khách, vừa mang lại không gian sống, nghỉ ngơi đẳng cấp.