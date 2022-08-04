Tiềm năng nổi trội của Crystal City Meyhomes Capital Phú Quốc không để khách hàng phải thất vọng

Thị trường 04/08/2022 15:59

Những tiềm năng nổi trội được làm nên nhờ vào vị thế nổi bật thuộc quỹ đất hiếm hoi tại Phú Quốc.

 

Nằm bên trong dự án Meyhomes Capital Phú Quốc tại Bãi Trường, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, các căn Shophouse Crystal City hiện lên ngay tại vị trí trung tâm “trái tim của trái tim” hội tụ cho mình những lợi thế cực kỳ nổi trội để có thể thu hút mọi nhìn từ lượng lớn khách du lịch di chuyển qua lại.

Tiềm năng nổi trội của Crystal City Meyhomes Capital Phú Quốc không để khách hàng phải thất vọng - Ảnh 1

Các căn shophouse này nằm ở tại các trục đường lớn kết hợp với trục đường nội khu có độ rộng từ 10-36m, do đó việc khai thác kinh doanh dành cho các chủ nhân trong tương lai được đánh giá là vô cùng thuận lợi.

Đặc biệt, khả năng kết nối từ các căn shophouse ra đến các điểm vui, giải trí hay mua sắm hiện hữu xung quanh cũng chỉ trong vòng “một nốt nhạc”. Điều này cũng được đánh giá là rất tốt để hình thành nên các căn shophouse đa năng vừa đáp ứng nhu cầu sinh sống vừa có thể thuận lợi để đầu tư.

Thiết kế của các sản phẩm Shophouse Crystal City Meyhomes Capital Phú Quốc mang một nét đặc trưng riêng biệt, có sự dung hòa đồng điệu giữa yếu tố tự nhiên, khí hậu với đường nét hiện đại và thời thượng, đem đến cho cư dân những cung bậc cảm xúc mới lạ và hấp dẫn.

Tại đây, khách hàng có thể cân nhắc để lựa chọn cho mình những sản phẩm có diện tích phù hợp từ 6.5mx18m hay 6.5mx4m. Kết hợp cùng kết cấu xây dựng có độ cao 3-4 tầng cộng với 1 tum. Tất cả được phối hợp hài hòa trong mỗi một chi tiết đường nét mang đến cảm giác vừa phải, thích thú.

Tiềm năng nổi trội của Crystal City Meyhomes Capital Phú Quốc không để khách hàng phải thất vọng - Ảnh 2

Hòa cùng kiến trúc nhà ở hiện đại là sự chấm nét của các yếu tố xanh từ cây cối bao quanh, nằm hướng ra trục đường nội khu, trục đường lớn rộng rãi. Điều này giúp cho mục đích kinh doanh, mua bán ngay dưới nhà trở thành một ý tưởng rất hay tại các căn shophouse này.

Những tiềm năng nổi trội được làm nên nhờ vào vị thế nổi bật thuộc quỹ đất hiếm hoi tại Phú Quốc được cấp sổ đỏ với thời hạn sở hữu vĩnh viễn đi kèm những lợi thế từ phát triển du lịch nghỉ dưỡng với bãi biển tuyệt đẹp giúp cho giá trị của bất động sản khu vực nơi đây nói chung và với Shophouse Crystal City nói riêng hứa hẹn sẽ không để khách hàng phải thất vọng.

Chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua trong tháng 7/2022 dự án Meyhomes Crystal City

- Khách hàng giao dịch thành công sẽ được hưởng chương trình ưu đãi sau:

+ Từ ngày 01/07 - 10/07/2022: Chiết khấu 2% giá bán.

+ Từ ngày 11/07 - 20/07/2022: Chiết khấu 1.5% giá bán.

+ Từ ngày 21/07 - 31/07/2022: Chiết khấu 1% giá bán.

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

- Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 70%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

HOTLINE:
0909.750.307

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

https://meyhomes.phunuvagiadinh.vn/

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