Những lý do nhà đầu tư nên sở hữu Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường 01/08/2022 18:17

Meyhomes Capital Phú Quốc được đánh giá là dự án đáng đầu tư tại đảo ngọc. Lựa chọn dự án nhà đầu tư sẽ hoàn toàn yên tâm về mọi mặt và có được những lợi ích lâu dài nhất.

Bất cứ dự án bất động sản nào cũng sở hữu những lợi thế của riêng mình. Chính những lợi thế đó sẽ giúp dự án trở nên nổi bật, độc đáo và trở thành lựa chọn số 1 của nhiều nhà đầu tư. Tại Phú Quốc hiện nay có rất nhiều dự án bất động sản được phát triển nhằm giúp Phú Quốc trở thành một điểm đến lý tưởng nhất.

Mặc dù có nhiều dự án khác nhau nhưng Meyhomes Capital Phú Quốc vẫn tạo nên những nét riêng cho mình. Theo đó, nhà đầu tư hoàn toàn nên lựa chọn Meyhomes Capital Phú Quốc bởi dự án sở hữu rất nhiều những tiềm năng, lợi thế đặc biệt như:

Sở hữu vị trí độc đáo

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Những dự án bất động sản sở hữu vị trí đẹp thường được nhà đầu tư quan tâm hơn cả. Tại Phú Quốc hiện nay có nhiều bãi biển tự nhiên cực kỳ đẹp. Trong đó, Bãi Dài là một trong những bãi biển tự nhiên cực kỳ đẹp và được yêu thích tại Phú Quốc. Việc toạ lạc tại khu vực gần Bãi Dài giúp cho Meyhomes Capital trở thành dự án bất động sản sở hữu vị trí cực kỳ đắc địa.

Khu nghỉ dưỡng Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ được thừa hưởng rất nhiều những tiềm năng tự nhiên sẵn có tại Bãi Dài. Bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh trong, thiên nhiên ôn hoà chắc chắn sẽ mang đến cho nhà đầu tư một kế hoạch đầu tư vô cùng hiệu quả với khả năng sinh lời nhanh chóng.

Kiến trúc đẳng cấp

Ngoài vị trí vàng thì dự án Meyhomes Capital Phú Quốc còn khiến nhà đầu tư vô cùng thích thú bởi sở hữu kiến trúc tinh tế, mang tầm đẳng cấp. Được xây dựng với quy mô lên tới 258 ha, dự án sở hữu những sản phẩm bất động sản đẳng cấp được thiết kế với kiến trúc độc đáo, ấn tượng.

Bạn sẽ được cảm nhận một cuộc sống thượng lưu ngay khi đến với Meyhomes Capital Phú Quốc. Sự băn khoăn về việc có nên mua Meyhomes Capital Phú Quốc không sẽ đều được giải đáp chuẩn xác nếu bạn thử một lần tới và trải nghiệm, khám phá dự án.

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Tiện ích đầy đủ

Tiện ích của mỗi dự án cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn tới việc nhà đầu tư có nên lựa chọn đầu tư hay không. Vì vậy khi tìm hiểu dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, nhà đầu tư sẽ thấy, ngoài lợi thế về vị trí, kiến trúc thì dự án còn sở hữu tiện ích hiện đại, đầy đủ nhất bao gồm:

  • 8 ha dành riêng cho không gian xanh với cây cối tự nhiên.
  • Công nghệ nước lọc hiện đại giúp bạn có thể sử dụng trực tiếp.
  • Thiết kế, quản lý và vận hành đều sử dụng công nghệ thông minh 4.0.
  • Trường học quốc tế từ cấp mầm non đến đại học.
  • Hồ cảnh quan 6 ha.
  • Hồ điều tiết, công viên chủ đề, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, bệnh viện...

Ngoài tiện ích nội khu thì khi lựa chọn Meyhomes Capital Phú Quốc, nhà đầu tư còn có thể trải nghiệm nhiều tiện ích ngoại khu như: Casino Phú Quốc, Công viên Sun World, cáp treo Hòn Thơm...

Giá bán siêu ưu đãi

Ngoài những lợi thế vốn có thì dự án Meyhomes Capital Phú Quốc còn khiến nhà đầu tư an tâm lựa chọn bởi có chính sách giá ưu đãi. Theo đó, rất nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc có nên mua Meyhomes Capital Phú Quốc hay không chính là cần xem xét đến yếu tố giá thành.

Giá thành hợp lý sẽ mang đến cho nhà đầu tư tiềm năng sinh lời cao. Tại đảo ngọc Phú Quốc, đây là mức giá vô cùng cạnh tranh, giúp nhà đầu tư có được kế hoạch đầu tư hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, chủ đầu tư Meyhomes Capital Phú Quốc cũng có nhiều chương trình ưu đãi giúp nhà đầu tư có được nhiều giá trị hơn.

Nhìn chung, Meyhomes Capital Phú Quốc được đánh giá là dự án đáng đầu tư tại đảo ngọc. Lựa chọn dự án nhà đầu tư sẽ hoàn toàn yên tâm về mọi mặt và có được những lợi ích lâu dài nhất.

Ưu đãi cho Khách hàng đặt mua trong tháng 8/2022 dự án Meyhomes Crystal City

- Khách hàng đăng ký giữ chỗ đặt cọc thành công 100 triệu đồng từ ngày 21/7 đến 31/7/2022 và giao dịch thành công đặt cọc 200 triệu từ ngày 21/8 đến ngày 31/08/2022 được chiết khấu 1% giá bán.

 

- Khách hàng đăng ký giữ chỗ đặt cọc thành công 100 triệu đồng từ ngày 1/8 đến 20/8/2022 và giao dịch thành công đặt cọc 200 triệu từ ngày 21/8 đến ngày 31/08/2022 được chiết khấu 100 triệu đồng.

 

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

 

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

 

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

 

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

 

* Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 70%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

 

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Meyhomes Capital Phú Quốc địa điểm sinh sống lý tưởng của những công dân toàn cầu

Meyhomes Capital Phú Quốc địa điểm sinh sống lý tưởng của những công dân toàn cầu

Phú Quốc đáp ứng yếu tố “toàn cầu” sẽ trở thành lựa chọn định cư sáng giá trong làn sóng dịch chuyển của nhân sự chất lượng cao. Và ngay trong lòng Phú Quốc, đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với quy hoạch đồng bộ đang chuẩn bị sẵn sàng để “đón sóng”.

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