"Khu đất vàng" sánh ngang với Phuket, Bali và những điểm du lịch nổi tiếng trên bản đồ thế giới

Thị trường 04/09/2022 10:44

Phân khu kinh doanh sôi động bậc nhất Phú Quốc này chính là “mảnh ghép” góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị mà dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc mang lại cho các cư dân nói chung và giới chuyên gia nói riêng.

Sánh ngang với Phuket, Bali và những điểm du lịch nổi tiếng trên bản đồ thế giới

Bởi vậy, khi “sống một nơi, làm việc nhiều nơi” trở thành xu thế, Phú Quốc đáp ứng yếu tố “toàn cầu” sẽ trở thành lựa chọn định cư sáng giá trong làn sóng dịch chuyển của nhân sự chất lượng cao. Và ngay trong lòng Phú Quốc, đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với quy hoạch đồng bộ đang chuẩn bị sẵn sàng để “đón sóng”.

Tương lai gần, dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ trở thành địa điểm sinh sống của những công dân toàn cầu. Đó là những chuyên gia - nhân sự cấp cao đến làm việc tại các casino, khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, trường học, bệnh viện quốc tế, chi nhánh công ty nước ngoài tại Phú Quốc,… Hoặc chủ doanh nghiệp, những nhà đầu tư,… đang tìm kiếm “ngôi nhà thứ hai” vừa nghỉ dưỡng vừa quản lý công việc từ xa.

Lý giải cho lựa chọn này, đáp án nằm ở môi trường sống xanh, an lành “chiều chuộng” sức khỏe cùng hệ tiện ích đa dạng và hoàn chỉnh mà dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc hướng tới. Nơi đây đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống mà cư dân tinh hoa đang tìm kiếm, dù với mục đích trải nghiệm, nghỉ ngơi, công tác ngắn hạn hay sinh sống và làm việc dài hạn. Trong đó phải kể đến, hệ thống trường học liên cấp quốc tế mang đến môi trường giáo dục tiêu chuẩn toàn cầu cho con trẻ; bệnh viện quốc tế chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Và các tiện ích trải nghiệm và hưởng thụ ẩm thực, mua sắm, giải trí, thư giãn, lưu trú,… đều được đáp ứng tại dãy phố Shoptel La Cantera. Phân khu kinh doanh sôi động bậc nhất Phú Quốc này chính là “mảnh ghép” góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị mà dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc mang lại cho các cư dân nói chung và giới chuyên gia nói riêng.

'Khu đất vàng' sánh ngang với Phuket, Bali và những điểm du lịch nổi tiếng trên bản đồ thế giới - Ảnh 1

Khu phố thương mại sầm uất “giữ chân’’ chuyên gia

Dự án đại đô thị thông minh và đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc với những ưu điểm nổi bật sẽ thu hút giới chuyên gia dừng chân tìm sự cân bằng giữa cuộc sống, làm việc và hưởng thụ.

Với thiết kế không gian kinh doanh sáng tạo bậc nhất Phú Quốc sẽ phát triển thành khu thương mại sầm uất; đáp ứng toàn diện nhu cầu của cư dân trong dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, đặc biệt là các chuyên gia.

Cụ thể, trong lĩnh vực nhà hàng - quán cafe, nhà đầu tư có thể khai thác các mô hình như nhà hàng mang đậm hương vị bản địa hoặc những nhà hàng sang trọng theo phong cách quý tộc trên đảo. Không những thế, mô hình quán café nhỏ xinh để khách hàng đến thưởng thức và trò chuyện với bạn bè, hoặc rooftop bar với tầm nhìn bao trọn cảnh quan cũng là những lựa chọn hấp dẫn.

Còn trong lĩnh vực mua sắm, nhà đầu tư có thể cân nhắc mô hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hàng đặc sản địa phương, cửa hàng thời trang, thậm chí là homestay cho mục đích lưu trú. Đây đều là những nhóm dịch vụ cần thiết phục vụ nhu cầu sống và sinh hoạt hằng ngày. Nhất là với những chuyên gia nước ngoài đã quen với phong cách “all in one” - mọi tiện ích đều sẵn sàng trong một khu mua sắm thì Shoptel La Cantera đã thực sự đáp ứng được nhu cầu quan trọng đó.

Ưu đãi cho Khách hàng đặt mua trong tháng 8/2022 dự án Meyhomes Crystal City

- Khách hàng đăng ký giữ chỗ đặt cọc thành công 100 triệu đồng từ ngày 21/7 đến 31/7/2022 và giao dịch thành công đặt cọc 200 triệu từ ngày 21/8 đến ngày 31/08/2022 được chiết khấu 1% giá bán.

 

- Khách hàng đăng ký giữ chỗ đặt cọc thành công 100 triệu đồng từ ngày 1/8 đến 20/8/2022 và giao dịch thành công đặt cọc 200 triệu từ ngày 21/8 đến ngày 31/08/2022 được chiết khấu 100 triệu đồng.

 

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

 

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

 

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

 

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

 

* Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 70%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

 

HOTLINE:
0909.750.307

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

https://meyhomes.phunuvagiadinh.vn/

Meyhomes Capital Phú Quốc kết nối cộng đồng cư dân với thiên đường về tiện ích cực kỳ đa dạng và đẳng cấp

Meyhomes Capital Phú Quốc kết nối cộng đồng cư dân với thiên đường về tiện ích cực kỳ đa dạng và đẳng cấp

Cư dân có thể sử dụng tốt cho mục đích nghỉ ngơi cũng như tận hưởng cuộc sống của mình một cách chất lượng nhất.

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