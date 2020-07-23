Bị hung tinh đeo bám, 3 con giáp làm đâu đổ bể đó, tiền tài tiêu tán trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/07/2020 12:41

Số trời đã định, trong 7 ngày tới những con giáp xui xẻo này sẽ liên tục gặp họa, nếu không cẩn thận sẽ thất thoát bạc tiền, chẳng còn đồng nào trong túi.

Vì bản tính ngang bướng, cứ giữ khư khư quan điểm của mình nên khi bị hung tinh đeo bám 3 con giáp xui xẻo này sẽ hao tài tốn của, khốn khó đủ đường. 

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Trong 7 ngày tới Dần cần cẩn trọng trong mọi việc, đừng hấp tấp, nóng nảy kẻo tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và dám nghĩ dám làm. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân Dần đã có của ăn của để, tiền bạc chất đống khiến ai cũng hờn. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm, dễ dàng có được thứ mình muốn nên Dần khá bảo thủ, cứng đầu và không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

Chờ đến khi phạm phải sai lầm, khi phải trá giá đắt cho sự cố chấp của mình Dần mới “sáng mắt” thì đã quá muộn màng. Thế nên, trong 7 ngày tới Dần cần cẩn trọng trong mọi việc, đừng hấp tấp, nóng nảy kẻo tiền mất tật mang. 

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Chẳng những làm ăn thất bát, thua lỗ Thìn còn phải gánh món nợ khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nổi tiếng may mắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Họ muốn gì được nấy, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ mà chẳng cần cật lực làm việc, cũng không phải vật lộn với đời.

Đáng buồn thay, trong 7 ngày tới vì bị hung vận đeo bám Thìn sẽ gặp phải vô số tai ương. Chẳng những làm ăn thất bát, thua lỗ Thìn còn phải gánh món nợ khá lớn, bao nhiêu của nả bấy lâu dành dụm đều đổ sống đổ bể. 

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Đang sung túc đủ đầy Sửu bỗng chốc trở thành con giáp xui rủi nhất tháng, làm ăn khó khăn, mệt mỏi trăm bề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Sửu đều chân thành, hiền lành và rất chăm chỉ. Họ chẳng ngần ngại gian nan, không quản khổ cực để chiến thắng số phận, tự thân làm giàu. Thế nên, càng về hậu vận con giáp này càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 7 ngày cuối tháng 7 Sửu sẽ gánh chịu khá nhiều điều không may. Đang sung túc đủ đầy Sửu bỗng chốc trở thành con giáp xui rủi nhất tháng, làm ăn khó khăn, mệt mỏi trăm bề. Sửu hãy yên tâm, chỉ cần vượt qua kiếp nạn bạn sẽ lại bình an vô sự, vượng phúc vượng tài.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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