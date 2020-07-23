3 con giáp bất ngờ đổi vận, tài lộc bùng nổ, tiền chất từng đống trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/07/2020 16:53

Số trời đã định, trong 100 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, cứ thế mà giàu sụ, muốn nghèo cũng chẳng được.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới chính là phúc phần mà 3 con giáp may mắn này nhận được trong 100 ngày tới. 

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Càng về cuối năm Tuất càng vượng lộc vượng tài, cứ thế mà đổi đời khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chăm chỉ, cần cù và có trách nhiệm trong công việc. Mặc cho đồng nghiệp đùn đẩy trách nhiệm nhưng Tuất chẳng nề hà bất cứ điều gì. Nỗ lực vươn lên, dám dấn thân nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng phất lên như diều gặp gió.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 100 ngày tới Tuất sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đạp trúng hũ vàng. Càng về cuối năm Tuất càng vượng lộc vượng tài, cứ thế mà đổi đời khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Song hỷ lâm môn phú quý phát tài, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví chính là tương lai Dần nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng người tuổi Dần chưa bao giờ tự ti về xuất thân. Họ can trường, có ước mơ và không sợ thất bại nên sau những tháng ngày nằm gai nếm mật Dần sẽ được hái trái ngọt đời mình với cơn mua tài lộc trong 100 ngày tới.

Cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc vào nhà nên mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tài lộc ập xuống đầu Dần tới tấp. Song hỷ lâm môn phú quý phát tài, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví chính là tương lai Dần nắm chắc trong tay. 

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Làm thuê hay làm chủ thì Ngọ cũng nằm trên đống vàng, đời thăng hoa viên mãn, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người khá ham chơi, bất cần nhưng Ngọ lại cực sáng tạo. Một khi đã được cấp trên giao phó cho bất cứ nhiệm vụ gì Ngọ sẽ hết mình thực hiện để có được hiệu quả công việc cao nhất. Nhờ thế Ngọ được đánh giá cao, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Từ đây đến cuối năm, con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh lộc về nhà, công danh mở rộng. Làm thuê hay làm chủ thì Ngọ cũng nằm trên đống vàng, đời thăng hoa viên mãn, muốn nghèo cũng chẳng được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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