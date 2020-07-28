Ai khổ mặc ai, 3 con giáp này vẫn may mắn ngút trời, làm ăn thuận lợi, phát tài cực to trong nửa đầu tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 28/07/2020 06:48

Tháng 7 âm lịch vẫn được xem là thời điểm xui xẻo nhất năm, thế nhưng nhờ được trời Phật phù trợ nên 3 con giáp may mắn này vẫn đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra.

Trong khi người khác làm ăn thất bát, xui xẻo đủ đường thì 3 con giáp may mắn nhất 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch này sẽ ngập trong phú quý, muốn nghèo cũng khó. 

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Tiền chất từng đống, song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của con giáp giàu sang vô đối này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thân đều nhạy bén với thời cuộc và không ngừng phấn đấu cho tương lai. Đây chính là lý do vì sao dù còn khá trẻ nhưng Thân đã có vị trí vững vàng chốn công sở, được cấp trên xem trọng, đồng nghiệp kiêng nể.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nửa đầu tháng 7 âm lịch chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Tiền chất từng đống, song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của con giáp giàu sang vô đối này. 

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Càng nhìn xa trông rộng, vững tin vào chính mình Sửu càng có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, có trách nhiệm trong công việc và dám nằm gai nếm mật nên dù thất bại lắm phen, gian nan đủ đường Sửu vẫn kiên định với ước mơ, hoài bão của mình. Thế nên, dẫu đời vùi dập, tiểu nhân quấy phá thì Sửu vẫn vươn lên làm đại gia của chính mình, mua nhà sắm xe ngay từ thuở độc thân.

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, nếu người khác chật vật mưu sinh thì Sửu lại được thần tài rót lộc vào nhà. Càng nhìn xa trông rộng, vững tin vào chính mình Sửu càng có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp, càng về cuối năm càng giàu sụ. 

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Càng về cuối năm Ngọ càng tha hồ đeo vàng mỏi cổ, gánh tiền mỏi lưng khiến ai cũng trầm trồ thán phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo hơn người, có khả năng quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên chẳng cần cậy nhờ vào bất cứ ai Ngọ vẫn công thành danh toại, phú quý theo chân. Sau ngưỡng 30 Ngọ ắt hái ra tiền với công việc mình đang đeo đuổi.

Nửa đầu năm Canh Tý 2020 không mấy như ý, thế nhưng từ tháng 7 âm lịch trở đi con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Càng về cuối năm Ngọ càng tha hồ đeo vàng mỏi cổ, gánh tiền mỏi lưng khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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