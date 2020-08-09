Tháng 9 thần tài lâm môn, tháng 10 hỷ sự trùng trùng, 3 con giáp làm một hưởng mười, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 09/08/2020 07:03

Trong 2 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà, tình tiền viên mãn, cuối năm mỏi lưng gánh tiền cũng không hết.

Nhờ có thần tài chiếu cố, hỷ sự ập vào nhà nên 3 con giáp may mắn này muốn khổ cũng không được, nhất định phải phát tài phát lộc, nằm trên đống vàng. 

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Không chỉ được cấp trên đề bạt lên vị trí cao hơn chốn công sở, tài khoản của Dần còn nhảy số liên tục, tài vận thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, bản lĩnh và có chí hướng. Họ không ngừng phấn đấu mỗi ngày để theo đuổi đam mê, không ngừng cống hiến để được ghi nhận trong công việc nên thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Sách tử vi con giáp có nói, trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020 đời Dần sẽ bước sang trang mới. Không chỉ được cấp trên đề bạt lên vị trí cao hơn chốn công sở, tài khoản của Dần còn nhảy số liên tục, tài vận thăng hoa bất ngờ. 

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Dù làm thuê hay làm chủ túi Tuất cũng rủng rỉnh tiền, cuối năm thăng hoa mỹ mãn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là người sống và làm việc vô cùng trách nhiệm. Con giáp cá tính này dám dấn thân, dám vượt lên chính mình nên chắc chắn sẽ tự làm chủ đời mình, sống ngập trong nhung lụa mà chẳng cần bám víu bất cứ ai.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì từ tháng 9/2020 Tuất sẽ có vận khí xung thiên, tình tiền viên mãn. Dù làm thuê hay làm chủ túi Tuất cũng rủng rỉnh tiền, cuối năm thăng hoa mỹ mãn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Nếu đang áp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ để Dậu rước thần tài vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng lại luôn biết nắm bắt cơ hội nên dù hiền lành là thế nhưng Dậu không hề lép vế trước bất cứ ai. Hơn cả, ở con giáp này có tham vọng lớn nên chắc chắn sẽ làm nên chuyện, công thành danh toại trước ngưỡng 30. Càng về hậu vận Dậu càng ăn nên làm ra, sự nghiệp hiển vinh.

Trong những tháng cuối năm 2020 này, Dậu sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa nên sẽ phất lên cực nhanh. Thế nên, nếu đang áp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ để Dậu rước thần tài vào nhà, song hỷ lâm môn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ ngày 8/8 đến cuối năm 2020: 3 con giáp phúc lộc xung thiên, làm ăn thuận lợi, gánh bạc tỷ vào nhà

Từ ngày 8/8 đến cuối năm 2020: 3 con giáp phúc lộc xung thiên, làm ăn thuận lợi, gánh bạc tỷ vào nhà

Từ đây đến cuối năm, nhờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nên những con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới với nhà xe chờ sẵn.

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