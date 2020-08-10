Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp may mắn ngút trời, phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 10/08/2020 02:13

Sách tử vi tuần mới có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần này gia chủ sẽ song hỷ lâm môn, công việc suôn sẻ, thịnh vượng phát tài.

Xem tử vi con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài, của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà khiến ai cũng hờn. 

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Dù hiện tại không suôn sẻ thì Tý cũng đừng vội nản lòng bởi phú quý giàu sang đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì Tý cũng sẽ có tử vi tuần mới phơi phới hân hoan với vô số cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng ưu điểm của mình để tiến thân thì con giáp giàu có này ắt hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Đầu tuần vạn sự như ý, giữa tuần phú quý theo chân, cuối tuần tiền chất chật nhà chính là phúc phần trời đã an bài cho Tý. Thế nên, dù hiện tại không suôn sẻ thì Tý cũng đừng vội nản lòng bởi phú quý giàu sang đang chờ bạn phía trước. 

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Đạp trúng hũ vàng, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, phúc lộc song toàn chính là lá số tử vi của Mão trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, nhân hậu lại biết cách đối nhân xử thế nên người tuổi Mão được đồng nghiệp kiêng nể, cấp trên hết lòng nâng đỡ. Nhờ thế, sự nghiệp của con giáp khôn khéo này thuận lợi trăm bề, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông.

Khổ tận cam lai, sau tuần đầu tiên của tháng 8 năm Canh Tý 2020 không như ý thì sang tuần thứ hai đời Mão sẽ sang trang mới. Đạp trúng hũ vàng, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, phúc lộc song toàn chính là lá số tử vi của Mão trong 7 ngày tới. 

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Không chỉ lấy lại những gì đã mất, con giáp giàu sang này còn đếm tiền sái tay, càng về cuối tháng 8/2020 càng ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi tuần mới có nói, trong 7 ngày tới người tuổi Hợi phải đối mặt với khá nhiều cam go, thử thách trong cuộc sống. Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên công việc trì trệ, thất thoát tài chính là điều khó tránh khỏi.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi nhờ có thần tài che chở, quý nhân chiếu cố nên Hợi sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Không chỉ lấy lại những gì đã mất, con giáp giàu sang này còn đếm tiền sái tay, càng về cuối tháng 8/2020 càng ăn nên làm ra.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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