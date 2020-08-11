Từ tháng 7 âm lịch: 3 con giáp tình tiền lưỡng toàn, song hỷ lâm môn, cuối năm nằm trên đống vàng

Bước vào tháng cô hồn 3 con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, công việc thuận buồm xuôi gió, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

Khổ tận cam lai, từ tháng 7 âm lịch trở đi top con giáp may mắn này sẽ tha hồ nằm duỗi mà ăn, ung dung hưởng lộc, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng giàu ú ụ. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu sang này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Độc lập, mạnh mẽ lại vô cùng thông minh nên người tuổi Tý có thể tự gầy dựng sự nghiệp vững vàng, càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc. Canh Tý 2020 là năm tuổi của Tý nhưng không vì thế mà con giáp giàu có này gặp điều xui xẻo, ngược lại đây chính là thời điểm mang lại phúc lộc song toàn cho họ.

Ai khổ mặc ai, chỉ cần bước chân vào tháng cô hồn đời Tý sẽ phất lên như diều gặp gió. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu sang này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào túi. Không chỉ tháng cô hồn mà từ đây đến cuối năm Ngọ sẽ sung sướng như tiên, ai cũng phải hờn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Hoạt bát, có óc sáng tạo hơn người lại biết nắm bắt thời cơ nên người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ khi còn khá trẻ. Những tháng đầu năm không mấy may mắn, thế nhưng từ tháng 7 âm lịch trở đi Ngọ sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà.

Ngồi chơi cũng hốt bạc, chẳng cần cật lực kiếm tiền thì túi lúc nào cũng rủng rỉnh nên không chỉ tháng cô hồn mà từ đây đến cuối năm Ngọ sẽ sung sướng như tiên, ai cũng phải hờn. May mắn đeo bám không buông còn giúp Tỵ mua nhà lầu, sắm xe sang, đời ngập trong phú quý - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tỵ đều biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân. Họ nhanh nhẹn, cực tinh tế lại khôn khéo trong đối nhân xử thế nên ai gặp cũng quý mến thương yêu, giúp đỡ trong công việc. Quý nhân chiếu cố, thần Phật nâng đỡ nên dù tháng 7 âm lịch những con giáp khác phải chật vật mưu sinh thì Tỵ lại sung sướng an nhàn, quơ tay là hốt bạc. May mắn đeo bám không buông còn giúp Tỵ mua nhà lầu, sắm xe sang, đời ngập trong phú quý. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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