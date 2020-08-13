Tháng cô hồn: 4 con giáp gặp đại họa, xui xẻo ám vận, lành ít dữ nhiều và cách hoá giải

Mão là con giáp hiền lành, chân thành và chăm làm việc thiện. Nhờ sống tử tế, ngay thẳng nên Mão đi đâu cũng được quý nhân nâng đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối. Những tháng đầu năm khá thuận lợi, may mắn nhưng từ tháng 7 âm lịch trở đi con giáp xui rủi này sẽ liên tục bị đời vùi dập.

Trong tháng cô hồn , 4 con giáp xui xẻo này sẽ gặp đại họa, nếu không tìm cách hóa giải sẽ tán gia bại sản, khốn khó đủ đường.

Tháng 7 âm lịch người tuổi Dậu tuyệt đối không được ra khỏi nhà vào ban đêm, đặc biệt là sau 22 giờ. Đây được xem là thời điểm âm khí xung thiên, dễ khiến Dậu bị nhiễm tà khí, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều, đau ốm triền miên.

Bị hung tinh đeo bám nên Mão dễ đưa ra những quyết định sai lầm khiến bản thân phải trả giá đắt. Chẳng những tiền của đội nón ra đi, Mão còn bị vu oan giá họa. Thế nên, để hóa giải kiếp nạn Mão hãy thành tâm đi chùa lễ Phật và mang theo một vòng tay may mắn bên người để được phù hộ.

Muốn giữ bình an, Dậu đừng dại phạm phải những điều đại kỵ trong tháng cô hồn như thốt ta những lời nói rủi, phơi quần áo ban đêm hay đứng dưới gốc cây vào buổi tối. Ngoài ra, để tăng thêm may mắn, biến hung thành cát Dậu cần đeo dây chuyền có hình phật bà Quan Âm để được bảo vệ khỏi ma quỷ.

Để tránh khỏi thị phi Dần cần kiểm soát bản thân kẻo rước họa vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng ngay thẳng, cương trực và không chịu luồn cúi. Họ sinh ra trong nghèo khó nên luôn nỗ lực để vươn lên, gầy dựng cơ ngơi và giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, chính vì quá thẳng thắn nên Dần đã vô tình đắc tội với không ít người.

Trong tháng cô hồn, vì vận khí đi xuống nên tiểu nhân sẽ hãm hại Dần hết lần này đến lần khác. Thế nên, để tránh khỏi thị phi Dần cần kiểm soát bản thân kẻo rước họa vào người. Khi rời khỏi nhà trong tháng 7 âm lịch, Dần đừng quên mang trang sức bằng bạc trên người để tránh vận xui đeo bám, lành ít dữ nhiều.

Trong 29 ngày của tháng 7 âm lịch, Tỵ không nên tắt đèn khi ngủ để tăng phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những khúc mắc trong chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ sẽ bị đẩy lên cao trào trong tháng 7 âm lịch. Vì bị “ma xui quỷ khiến” nên Tỵ chẳng hề nghĩ cho đối phương mà chỉ muốn giành phần hơn về mình nên tình hình càng thêm tồi tệ. Thậm chí, Tỵ còn nghĩ đến chuyện “cằm sừng” bạn đời để trả đũa.

Trước khi làm những điều dại dột Tỵ cần cân nhắc thiệt hơn, đừng vì một phút bốc đồng mà phải đánh đổi với tương lai phía trước. Trong 29 ngày của tháng 7 âm lịch, Tỵ không nên tắt đèn khi ngủ để tăng phúc khí, xua đuổi vận đen.

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