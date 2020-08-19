Top con giáp được thần tài báo 'MỘNG VÀNG', làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 19/08/2020 07:24

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài, uống no lộc trời, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, mọi khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý ập vào nhà 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này. 

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Không chỉ thu nhập tăng cao, thăng tiến ùn ùn con giáp này còn tha hồ nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão sống tình cảm, hiền lành và hay thương người. Dù chẳng giàu có hơn ai nhưng mỗi khi có người nhờ giúp đỡ Mão vẫn sẵn lòng dang tay mà không hề suy tính thiệt hơn. Nhờ thế, con giáp thiện lương này tích được nhiều công đức, bề trên hết lòng phù trợ.

Những tháng cuối năm 2020, nhờ được thần tài báo mộng vàng, quý nhân nâng đỡ nên con giáp giàu có này sẽ có đột phá trong sự nghiệp. Không chỉ thu nhập tăng cao, thăng tiến ùn ùn Mão còn tha hồ nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc. 

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Thân ắt nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và cực tinh tế nên người tuổi Thân gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. “Giàu nhờ bạn” chính là câu nói rất đúng cho những thành công trong sự nghiệp của con giáp may mắn này.

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, từ hôm nay đến hết năm 2020 người tuổi Thân sẽ phất lên như diều gặp gió. Nhờ đầu tư khôn ngoan, dám vượt lên chính mình nên Thân ắt nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn. 

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Mùi còn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận may đeo bám không buông nên người tuổi Mùi sẽ có năm Canh Tý 2020 sung túc an nhàn, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Thần tài chỉ mặt đặt tên nên Mùi càng vượng phúc vượng tài, quơ tay là lộc lá đầy nhà.

Hãy cứ vững vàng với con đường mình đã chọn, hãy cứ dốc cạn tâm sức với những gì mình theo đuổi thì Mùi ắt trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền. Đặc biệt, nhờ cát tinh soi chiếu nên Mùi còn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã đổi đời.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi 99 ngày tới: 3 con giáp may mắn ngút trời, tay trái có nhà tay phải có xe, thu nhập dồi dào, lộc lá tràn trề

Tử vi 99 ngày tới: 3 con giáp may mắn ngút trời, tay trái có nhà tay phải có xe, thu nhập dồi dào, lộc lá tràn trề

Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp may mắn hơn người này sẽ phú  quý phát tài, lộc lá về tay, đổi đời ngoạn mục trong 99 ngày tới.

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