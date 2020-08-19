Tử vi 99 ngày tới: 3 con giáp may mắn ngút trời, tay trái có nhà tay phải có xe, thu nhập dồi dào, lộc lá tràn trề

Tâm linh - Tử vi 19/08/2020 00:46

Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp may mắn hơn người này sẽ phú  quý phát tài, lộc lá về tay, đổi đời ngoạn mục trong 99 ngày tới.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây đến cuối năm người thuộc top con giáp may mắn này sẽ giàu ú ụ, số dư trong tài khoản cộng thêm liên tục, tiền lúc nào cũng chật két. 

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Càng về cuối năm Hợi càng lắm của nhiều tiền, làm ăn thuận lợi, đời sang trang rực rỡ khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Họ biết trước biết sau, không tranh quyền đoạt lợi cũng chẳng tham của người nên ai cũng quý mến, quý nhân hết lòng thương yêu, nâng đỡ.

Sách tử vi năm Canh Tý chỉ rõ, trong 100 ngày tới con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, hỷ sự ập vào nhà liên tục. Càng về cuối năm Hợi càng lắm của nhiều tiền, làm ăn thuận lợi, đời sang trang rực rỡ khiến ai cũng hờn. 

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Tuất đừng lo lắng bởi cơn mưa tài lộc sắp ập xuống đầu bạn lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tuất

Thẳng thắn, bản lĩnh và có trách nhiệm trong công việc lại có gan làm giàu nên Tuất chưa bao giờ biết bỏ cuộc là gì. Càng nằm gai nếm mật, càng bị đời vùi dập con tài năng này càng có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Kiếm tiền cực đỉnh, quơ tay là hốt bạc, nhà xe chờ sẵn chính là phúc phần trời đã an bài cho Tuất. Thế nên, dù công việc đang không suôn sẻ thì Tuất cũng đừng lo lắng bởi cơn mưa tài lộc sắp ập xuống đầu bạn trong 99 ngày tới.

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 Trong tháng 9/2020 con giáp giàu sang này sẽ công thành danh toại, uống no lộc trời khiến ngay chính Thìn cũng phải ngạc nhiên về những gì mình đạt được - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp mạnh mẽ, thông minh và may mắn hơn người. Họ có chí tiến thủ, có gan làm giàu nên thành công đến với con giáp giàu có này khá sớm. Hãy cứ tin vào chính mình, chớp lấy thời cơ Thìn ắt nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Xem tử vi 99 ngày tới có nói, Thìn dù làm thuê hay làm chủ cũng sẽ vét cạn túi thần tài, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi. Đặc biệt, trong tháng 9/2020 con giáp giàu sang này sẽ công thành danh toại, uống no lộc trời khiến ngay chính Thìn cũng phải ngạc nhiên về những gì mình đạt được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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