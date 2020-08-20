Từ rằm tháng 7 âm lịch đến cuối năm: 3 con giáp đổi đời đổi vận, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 20/08/2020 10:17

Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ phát tài phát lộc, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang mới.

Từ rằm tháng 7 âm lịch đến cuối năm Canh Tý 2020, những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, giàu sang chạm đỉnh. 

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Càng chí thú làm ăn, vững tin vào chính mình Mùi càng viên mãn ấm êm, nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người thông minh, can trường và dám dấn thân. Họ không sợ khổ, chẳng sợ cực nên càng về hậu vận càng sung túc an nhàn, giàu sang vô đối. Sách tử vi năm 2020 có nói, từ rằm tháng 7 trở đi con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, muốn khổ cũng không được.

Hỷ sự ập vào nhà, tiền chất từng đống, làm gì cũng hanh thông thuận lợi nên Mùi chỉ việc rung đùi hốt bạc. Càng chí thú làm ăn, vững tin vào chính mình Mùi càng viên mãn ấm êm, nằm trên đống vàng. 

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Thân làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, muốn khổ cũng không được trong những tháng cuối năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều có chí tiến thủ, nhìn xa trông rộng và cực khôn ngoan. Họ biết trước biết sau, suy nghĩ thấu đáo nên được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì bước sang tháng cô hồn đời Thân sẽ rực rỡ huy hoàng.

Chẳng những kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ví lúc nào cũng chật cứng Thân còn làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, muốn khổ cũng không được trong những tháng cuối năm 2020.

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Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau rằm tháng 7 Tuất sẽ một bước đổi đời, trở thành đại gia bạc tỷ, phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp có trách nhiệm trong công việc, dĩ hòa vi quý nên ai cũng quý mến, thương yêu. Hơn cả, nhờ có mục đích rõ ràng trong cuộc sống, có mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp nên càng dấn thân họ càng thành công vang dội, tiền tài ùa vào nhà tới tấp.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau rằm tháng 7 Tuất sẽ một bước đổi đời, trở thành đại gia bạc tỷ, phất lên như diều gặp gió. Chuyện tình duyên của Tuất cũng ấm êm mặn nồng, họ và một nửa sẽ ngập trong tiếng cười, hạnh phúc ngất ngây.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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