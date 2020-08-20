Tử vi 10 ngày cuối tháng 8: Top con giáp tình tiền thăng tiến, may mắn ngút trời, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 20/08/2020 14:29

Nhờ được thần tài chấm tên trong sổ vàng nên những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, đỏ cả tình lẫn tiền.

Sách tử vi có nói, trong 10 ngày cuối tháng 8/2020 người có tên trong danh sách những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, cứ thế mà giàu sụ. 

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Làm một hưởng mười, song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là phúc phần Tý xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm của những tháng đầu năm thì 10 ngày cuối tháng 8 người tuổi Tý sẽ liên tục hưởng lộc trời cho. Không chỉ ăn nên làm ra, giàu sang vô đối, con giáp giàu sang này còn đắc tài đắc lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

20 ngày đầu tháng không mấy may mắn, thế nhưng 10 ngày cuối tháng 8 dù đã bước vào tháng 7 âm lịch nhưng Tý lại có vận may đỏ chót. Làm một hưởng mười, song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là phúc phần Tý xứng đáng nhận được. 

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Không chỉ có cơ hội thăng chức tăng lương, con giáp này còn có 3 tháng cuối năm ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều may mắn hơn người. Hơn cả, nhờ sống nghĩa tình, ngay thẳng nên Hợi tích được rất nhiều công đức. Vậy nên, Hợi làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, tình tiền viên mãn.

Sách tử vi tháng 8/2020 có nói, trong 10 ngày cuối tháng Hợi sẽ nhận mưa tài lộc. Không chỉ có cơ hội thăng chức tăng lương, con giáp này còn có 3 tháng cuối năm ngập trong biển tiền, gánh lộc mỏi lưng khiến ai cũng hờn. 

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Trong 10 ngày cuối tháng 8 nhờ được cát tinh soi chiếu nên tiền của sẽ bủa vây, ví Thân lúc nào cũng chật cứng, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là người thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Con giáp này biết nắm bắt thời cơ, không sợ khổ cực nên càng dấn thân càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, hậu vận nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng lộc.

Canh Tý 2020 là thời hoàng kim của con giáp giàu có này, giúp họ đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng thành đại gia. Đặc biệt, trong 10 ngày cuối tháng 8 nhờ được cát tinh soi chiếu nên tiền của sẽ bủa vây, ví Thân lúc nào cũng chật cứng, cứ vơi lại đầy.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ phát tài phát lộc, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang mới.

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