Đàn ông thuộc 3 con giáp này trăng hoa bậc nhất, ai dính vào sẽ khổ cả đời, bị lừa gạt hết lần này đến lần khác

Chính vì có tài ăn nói nên đàn ông thuộc top con giáp đào hoa này một khi đã rắp tâm phản bội thì họ sẽ nói dối tinh vi đến mức một nửa khó lòng phát hiện.

Dù là yêu hay cưới phụ nữ cũng phải cẩn trọng trước đàn ông thuộc top con giáp đào hoa bậc nhất này. Bởi lẽ, không chỉ nói dối thuần thục, họ còn cả thèm chóng chán, dễ thay lòng đổi dạ, vướng vào sẽ khổ cả đời. Họ biết rằng, vì mình nói dối giỏi nên sẽ che đậy được sự thật - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Mùi nổi tiếng là con giáp thông minh, hiền lành và chịu thương chịu khó. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn đàn ông tuổi này vẫn có thể tự thân lập nghiệp, tự làm đại gia ngay từ thuở độc thân.

Thế nhưng, chính vì giàu có, thành công nên đàn ông tuổi Mùi rất đào hoa. Họ được nhiều phụ nữ yêu mến, theo đuổi nên không biết trân trọng một nửa của mình. Đây cũng là lý do vì sao con giáp trăng hoa này sẵn sàng làm tổn thương một nửa để bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Họ biết rằng, vì mình nói dối giỏi nên sẽ che đậy được sự thật. Chính vì nghe lời ngon ngọt của họ nên dù bị cắm sừng, phản bội hết lần này đến lần khác nhưng chị em vẫn thứ tha để rồi lại bị trở mặt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Đàn ông tuổi Thìn khéo ăn nói, biết cách lấy lòng nên dễ có được thiện cảm của người khác, nhất là người khác giới. Thế nên, một khi đã ra tay cưa cẩm Thìn sẽ dễ dàng chinh phục phái nữ, ai đã yêu sẽ quyến luyến họ không rời.

Vậy nhưng, Thìn lại không phải là kiểu đàn ông chung thủy. Họ cả thèm chóng chán, một khi gặp được một người phụ nữ khác cuốn hút hơn Thìn sẽ mặc kệ người phụ nữ của mình mà mèo mả bên ngoài. Chính vì nghe lời ngon ngọt của họ nên dù bị cắm sừng, phản bội hết lần này đến lần khác nhưng chị em vẫn thứ tha để rồi lại bị trở mặt. Nếu có mối quan hệ yêu đương với con giáp tệ bạc này chị em sẽ khóc ướt gối, đi đánh ghen cả đời - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Trời sinh đàn ông tuổi Sửu ít nói, điềm đạm và rất chăm chỉ. Thế nên, họ có sự nghiệp rực rỡ, thu nhập rất cao ngay từ những ngày đầu lập nghiệp. Càng về hậu vận con giáp này càng đắc tài đắc lộc, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn. Trong công việc là người có trách nhiệm là thế nhưng trong chuyện tình cảm Sửu lại là kiểu đàn ông vô cùng đáng ghét. Dù bị bắt quả tang ngoại tình, dù chủ động bước chân vào mối quan hệ sai trái nhưng Sửu luôn đổ lỗi cho phụ nữ, luôn mặt dày bảo rằng mình bị dụ dỗ. Thế nên, nếu có mối quan hệ yêu đương với con giáp tệ bạc này chị em sẽ khóc ướt gối, đi đánh ghen cả đời. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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