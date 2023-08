Người sinh vào những tháng âm lịch này sẽ hoan hỷ phát tài, gặp nhiều may mắn, càng về cuối năm càng thịnh vượng

Tiền tự chui vào két, cơ hội đổi đời gõ cửa tới tấp nên họ muốn khổ cũng không được, càng về cuối năm càng ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 5 và tháng 6 âm lịch

Số phận an bài, người sinh vào tháng 5 và tháng 6 âm lịch dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, cần cù và gặp nhiều may mắn. Đây là lý do vì sao dù liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nhưng họ vẫn bình an vô sự, tai qua nạn khỏi.

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những tháng đầu năm khá thăng trầm nhưng bước chân vào tháng 7 âm lịch người sinh vào thời điểm này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền tự chui vào két, cơ hội đổi đời gõ cửa tới tấp nên họ muốn khổ cũng không được, càng về cuối năm càng ăn nên làm ra, tiêu xài thả ga đến năm sau cũng không hết tiền.

Càng vững tin vào chính mình, dám dấn thân họ càng phất lên như diều gặp gió, thăng chức tăng lương ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 và tháng 10 âm lịch

Không thù lâu nhớ dai, mau quên những điều không vui nên người sinh vào tháng 9 và 10 âm lịch có thái độ sống tích cực, lạc quan. Thế nên, họ lúc nào cũng vui vẻ, kết giao được với rất nhiều người tử tế, chân thành và thiện lương như mình.

Sách tử vi tướng số có nói, từ rằm tháng 7 đến cuối năm 2020 người sinh vào hai tháng âm lịch trên sẽ phú quý phát tài, quơ tay là hốt bạc. Càng vững tin vào chính mình, dám dấn thân họ càng phất lên như diều gặp gió, thăng chức tăng lương ầm ầm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.