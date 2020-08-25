Ai khổ mặc ai, trong 20 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ trúng số phát tài, quơ tay là có tiền!

Tâm linh - Tử vi 25/08/2020 12:57

Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 20 ngày tới top con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, muốn khổ cũng không được. 

Ai khổ mặc ai, trong 20 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ trúng số phát tài, quơ tay là có tiền! - Ảnh 1

Tử vi 20 ngày tới có nói Dần sẽ muốn gì được nấy, của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà, đời sang trang rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, cá tính và có gan làm giàu. Họ biết chớp lấy thời cơ, tận dụng ưu điểm của mình để tiến xa trên đường công danh. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong nghèo khổ nhưng Dần vẫn tự làm đại gia, giàu sang sung túc.

Trong 20 ngày tới, ai khổ mặc ai, con giáp giàu có này vẫn đắc tài đắc lộc, huy hoàng chói lọi. Thế nên, nếu đang ấp ủ dự án đầu tư kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì Dần hãy bắt tay vào thực hiện ngay.

Ai khổ mặc ai, trong 20 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ trúng số phát tài, quơ tay là có tiền! - Ảnh 2
Dù hiện tại cực nhọc đến mấy Sửu cũng đừng nản chí bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, từ ngày 10/7 âm lịch đến cuối tháng con giáp tài năng này sẽ liên tục rước lộc vào nhà, đời thăng hoa ngoạn mục. Nhờ thần tài dúi tiền vào tay, trời Phật đổ lộc xuống đầu nên Sửu làm gì cũng “trúng mánh”.

Thậm chí, Sửu còn may mắn đến mức có thể trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Thế nên, dù hiện tại cực nhọc đến mấy Sửu cũng đừng nản chí bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Ai khổ mặc ai, trong 20 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ trúng số phát tài, quơ tay là có tiền! - Ảnh 3
Không chỉ tháng cô hồn, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Ngọ sẽ mặc sức mà ăn, cứ thế giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thích phiêu lưu, khám phá và khá ham chơi. Vậy nhưng, một khi đã tập trung cho công việc ai cũng phải kiêng dè trước năng lực, óc sáng tạo của con giáp thông minh hơn người này. Nhờ thế, Ngọ được cấp trên trọng dụng, thăng tiến vượt bậc trong thời gian ngắn.

Trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch, mặc người khác xui xẻo đủ đường thì con giáp may mắn này vẫn có vận tài lộc đỏ chót như son. Không chỉ tháng cô hồn, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Ngọ sẽ mặc sức mà ăn, cứ thế giàu sụ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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