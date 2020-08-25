Từ rằm tháng 7 âm lịch: 3 con giáp tình ái thăng hoa, vận may dồn dập, thần tài chiếu cố nồng hậu

Từ rằm tháng 7 âm lịch đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp thăng hoa, đạp trúng hũ vàng.

Số trời đã định, những tháng đầu năm không mấy như ý nhưng từ nửa cuối tháng 7 âm lịch trở đi top con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, quơ tay là có tiền. Không chỉ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, con giáp may mắn này còn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuất là người trung thực, thẳng thắn và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp. Thế nên, càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng vượng phúc vượng tài, lộc lá bủa vây, đời sang trang rực rỡ. Nếu theo nghiệp kinh doanh con giáp giàu có này càng sung túc đủ đầy, an nhàn hưởng lộc.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ rằm tháng 7 đến cuối năm đời Tuất sẽ đỏ chót như son. Không chỉ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, con giáp may mắn này còn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được. Mọi khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho của nả ùa vào nhà Ngọ tới tấp, thức trắng đêm đế đếm cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều dám dấn thân, không sợ khốn khó và có gan làm giàu. Nhờ sự sáng tạo, đầu óc nhạy bén nên chẳng cần luồn cúi ai Ngọ vẫn gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, tiền tài dư dả trước ngưỡng 30.

Khổ tận cam lai, sau những gian truân thì từ rằm tháng 7 âm lịch Ngọ sẽ có cơ may lội ngược dòng ngoạn mục. Mọi khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho của nả ùa vào nhà Ngọ tới tấp, thức trắng đêm đế đếm cũng không xuể. Càng về cuối năm Thìn càng phất lên như diều gặp gió, đời thăng hoa viên mãn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Canh Tý 2020 là năm mang lại phúc lộc cho người tuổi Thìn, thế nên họ làm gì cũng may mắn hanh thông, thuận lợi trăm bề. Thế nhưng, phải chờ đến tháng 7 âm lịch thì Thìn mới bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chẳng những túi lúc nào cũng chật cứng tiền, con giáp giàu sang này còn mở ra tương lai mới cho bản thân nhờ dám thử sức ở lĩnh vực mới. Càng về cuối năm Thìn càng phất lên như diều gặp gió, đời thăng hoa viên mãn khiến ai cũng hờn. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ đây đến cuối tháng 7 âm lịch: 3 con giáp sự nghiệp bứt phá, tài vận bùng nổ, kiếm được bộn tiền Số trời đã định, từ Thất Tịch đến cuối tháng 7 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, được thần tài dúi tiền vào tay, đời thăng hoa rực rỡ.

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