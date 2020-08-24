Tháng 9 hoan hỷ, tháng 10 phát tài: 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, cứ thế mà giàu sụ trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 24/08/2020 15:05

Song hỷ lâm môn, trong những tháng cuối năm 2020 top con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, đời sang trang mới, muốn khổ cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ có cơ may lội ngược dòng, đời thăng hoa rực rỡ. 

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Càng về cuối năm Sửu càng thêm phúc thêm phần, đếm tiền sái tay khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù và không sợ khổ cực. Vì sinh ra trong nghèo khó nên Sửu luôn nhạy bén với thời cuộc để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm Sửu còn làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời thăng hoa rực rỡ.

Tử vi học có nói, từ tháng 9 đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu có này sẽ thăng tiến ngoạn mục, quơ tay là có tiền. Càng về cuối năm Sửu càng thêm phúc thêm phần, đếm tiền sái tay khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. 

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 Song hỷ lâm môn, đời sang trang mới chính là phúc phần mà Ngọ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, thông minh và không sợ gian khó. Dẫu nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng Ngọ vẫn nỗ lực hết mình để vươn lên. Thế nên, họ có công danh sự nghiệp viên mãn, muốn khổ cũng không được.

Tháng 9 phát tài, tháng 10 phát lộc, cuối năm đạp trúng hũ vàng nên Ngọ sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, lộc lá ùa vào nhà tới tấp. Song hỷ lâm môn, đời sang trang mới chính là phúc phần mà Ngọ xứng đáng nhận được.

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 Chẳng những tình tiền viên mãn, lộc lá bủa vây Dần còn bị vận đào hoa đeo bám, hạnh phúc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, can trường và cực khôn ngoan nên người tuổi Dần sớm khẳng định vị thế của mình chốn công sở. Họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Canh Tý 2020 là năm mang lại phúc lộc cho cho con giáp giàu sang này nên họ làm gì cũng may mắn hanh thông.

Khổ tận cam lai, bước chân vào tháng 9/2020 đời Dần sẽ sang trang mới. Chẳng những tình tiền viên mãn, lộc lá bủa vây Dần còn bị vận đào hoa đeo bám, hạnh phúc viên mãn, vui vẻ hân hoan.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chính vì có tài ăn nói nên đàn ông thuộc top con giáp đào hoa này một khi đã rắp tâm phản bội thì họ sẽ nói dối tinh vi đến mức một nửa khó lòng phát hiện.

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