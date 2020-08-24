Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp may mắn ngút trời, giàu sang chạm đỉnh, tình ái thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 24/08/2020 08:24

Nếu thuộc danh sách con giáp may mắn nhất tuần từ 24/8 - 30/8 này bạn sẽ có đầu tuần hoan hỷ, giữa tuần thuận lợi, cuối tuần phát tài cực to.

Số trời đã định, trong tuần mới này những con giáp may mắn sau sẽ uống no lộc trời, càng về cuối tuần càng giàu sang vô đối, ai cũng phải hờn. 

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Càng về cuối tuần càng đắc tài đắc lộc, hầu bao rủng rỉnh chính là phúc phần trời đã an bài cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên làm gì cũng có quý nhân phù trợ, bề trên đưa đường chỉ lối. Những tuần đầu của tháng 8/2020 khá chật vật, thế nhưng trong tuần cuối cùng của tháng con giáp giàu sang này sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền bạc ập vào nhà tới tấp.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám dấn thân thì Hợi ắt sẽ có vận khí hanh thông, thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Càng về cuối tuần càng đắc tài đắc lộc, hầu bao rủng rỉnh chính là phúc phần trời đã an bài cho Hợi. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu sang này sẽ dư sức mua nhà sắm xe, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Siêng năng, chăm chỉ và cực khôn ngoan nên người tuổi Mùi chẳng cần dựa dẫm vào ai vẫn có thể tự làm đại gia, ngập trong nhung lụa. Canh Tý 2020 là năm may mắn của người tuổi Mùi nên họ làm gì cũng kiếm được bộn tiền, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Đặc biệt, trong tuần cuối cùng của tháng 8 đời Mùi sẽ thăng hoa rực rỡ, liên tục được thần tài dúi tiền vào tay. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu sang này sẽ dư sức mua nhà sắm xe, sung sướng như tiên. 

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Vận may đeo bám còn giúp Dần có những tháng cuối năm ngập trong biển tiền, giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần bản lĩnh, ngoan cường và rất thông minh. Chẳng cân chờ tới trung vận bởi ngay từ tiền vận con giáp tài năng này đã có tài lộc đỏ chót như son, thành công vang dội khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Sách tử vi tuần mới có nói, vận tài lộc của Dần sẽ có những chuyển biến tích cực trong 7 ngày tới, mở ra trang mới huy hoàng cho sự nghiệp của họ. Vận may đeo bám còn giúp Dần có những tháng cuối năm ngập trong biển tiền, giàu sang vô đối.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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