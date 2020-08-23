Từ Thất Tịch 7/7 âm lịch: Top con giáp đón hỷ sự vào nhà, vận đỏ như son, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 23/08/2020 11:45

Số trời đã định, từ Thất Tịch đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn, lội ngược dòng ngoạn mục.

Từ Thất Tịch 7/7 âm lịch người thuộc top con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai cũng hờn. 

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Từ Thất Tịch 7/7 âm lịch con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp người tuổi Tỵ đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Canh Tý 2020 chính là năm may mắn của Tỵ nên họ làm gì cũng thuận lợi.

Đặc biệt, từ Thất Tịch 7/7 âm lịch con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, song hỷ lâm môn, đổi đời sau một đêm. 

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Con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, chân thành và sống tử tế. Họ không tham của người, càng không hãm hại ai nên tích được nhiều công đức, bề trên hết lòng chiếu cố, quý nhân nâng đỡ.

Bước chân vào tháng 7 âm lịch, đặc biệt từ 7/7 trở đi con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, thăng hoa rực rỡ, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa nên Sửu sẽ thăng tiến ngoạn mục, ai cũng phải hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp có chí tiến thủ, không sợ gian khó và nhạy bén với thời cuộc. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong nghèo khó thì Sửu cũng sẽ đổi vận đổi đời, tự làm đại gia của chính mình trước ngưỡng 30.

Tử vi tháng 7 âm lịch chỉ rõ, từ Thất Tịch đến cuối tháng chính là thời hoàng kim của con giáp may mắn này. Cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa nên Sửu sẽ thăng tiến ngoạn mục, ai cũng phải hờn. 

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Thìn sẽ liên tục rước thần tài vào nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, phú quý phát tài, chẳng biết khổ là gì. Thế nhưng, những tháng đầu năm Canh Tý 2020 vì bị sao xấu chiếu mệnh nên Thìn phải khốn khó lắm phen, liên tục bị tiểu nhân quấy phá.

May mắn thay, từ Thất Tịch trở đi Thìn sẽ liên tục rước thần tài vào nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền, cứ vơi lại đầy.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch: Song hỷ lâm môn, tiền chất chật két, cứ thế mà đổi đời

3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch: Song hỷ lâm môn, tiền chất chật két, cứ thế mà đổi đời

Số phận an bài, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch gia chủ sẽ một bước đổi đời, giàu sang sung túc, sung sướng như tiên.

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