3 con giáp bị ‘sao quả tạ’ chiếu mệnh, hao tài tốn của, gánh họa thị phi trong tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 23/08/2020 12:39

Bước chân vào tháng 7 âm lịch những con giáp xui xẻo này phải đề cao cảnh giác, nếu không đừng trách vì sao tiền tài tiêu tán, lành ít dữ nhiều.

 

Xem tử vi tháng 7 âm lịch có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo nhất tháng này gia chủ phải chú ý giữ mình. Đừng cho tiểu nhân có cơ hội hãm hại, đẩy bạn xuống tận cùng khổ đau, họa ập xuống đầu. 

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Nếu không tỉnh táo, sáng suốt trong công việc Sửu còn tự đẩy bản thân vào đường cùng, tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là người hiền lành, chân thành và khá thẳng thắn nên Sửu được rất nhiều người quý mến. Thế nhưng, chính vì thẳng thắn nên Sửu vô tình làm mất lòng không ít người, đa phần họ đều là kiểu người ích kỷ, xấu tính và thù lâu nhớ dai.

Tháng 7 âm lịch vì bị sao xấu chiếu mệnh nên vận số của con giáp xui rủi này sẽ “lên bờ xuống rượng”. Bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường nên Sửu làm gì cũng thất bại, đổ bể. Nếu không tỉnh táo, sáng suốt trong công việc Sửu còn tự đẩy bản thân vào đường cùng, tiền mất tật mang. 

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Chỉ cần vượt qua tháng 7 âm lịch bình an vô sự Dần sẽ lại may mắn hanh thông, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận khí của tháng Giáp Thân sẽ khiến người tuổi Dần rất dễ bị kích động, mất kiểm soát cảm xúc của bản thân. Thậm chí, Dần còn bị “ma đưa lối, quỷ đưa đường” xui xẻo đến mức có thể tán gia bại sản, tình tiền tan biến.

Thế nên, Dần cần phải hết sức thận trọng. Đừng vì một phúc bốc đồng mà đánh mất tương lai phía trước, cũng đừng tạo cơ hội cho kẻ khác thêu dệt thị phi về mình. Chỉ cần vượt qua tháng 7 âm lịch bình an vô sự Dần sẽ lại may mắn hanh thông, sung sướng như tiên. 

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Thân sẽ đưa ra quyết định sai lầm trong công việc, khiến bản thân phải trả giá đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tháng 7 âm lịch là tháng đầy sóng gió với người tuổi Thân. Dù nhanh nhẹn, thông minh là thế nhưng một khi đã bước vào vận xấu thì Thân cũng sẽ đánh mất sự nhạy bén của mình.

Vì quá tham vọng, không chịu nghe ý kiến của bất cứ ai nên Thân sẽ đưa ra quyết định sai lầm trong công việc, khiến bản thân phải trả giá đắt.

Tiền của bấy lâu nay tích cóp đều đổi sống đổ bể, bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên Thân sẽ chẳng còn gì trong tay, khốn khó đủ đường.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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