Từ đây đến cuối tháng 7 âm lịch: 3 con giáp sự nghiệp bứt phá, tài vận bùng nổ, kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 24/08/2020 18:10

Số trời đã định, từ Thất Tịch đến cuối tháng 7 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, được thần tài dúi tiền vào tay, đời thăng hoa rực rỡ.

Làm một hưởng mười, song hỷ lâm môn, giàu sang vô đối chính là phúc phần trời đã an bài cho top con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch này. 

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Không chỉ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp trung thực, thẳng thắn và có trách nhiệm trong công việc. Thế nên, dù làm thuê hay làm chủ họ cũng có sự nghiệp hiển vinh, ngày càng vượng phát. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng tối đa thế mạnh của mình Tuất ắt sung túc an nhàn, đếm tiền sái tay.

Số trời đã định, từ 7/7 âm lịch đến hết tháng cô hồn Tuất sẽ bước sang trang mới của đời mình. Không chỉ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số phát tài, đời thăng hoa rực rỡ.

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Được cát tinh soi chiếu, thần tài đưa đường chỉ lối nên Ngọ sẽ phú quý phát tài, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo, không sợ gian khó lại rất biết cách hành xử trong cuộc sống nên Ngọ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là lý do vì sao Ngọ thành công rất sớm, chẳng có ai “chống lưng” nhưng vẫn thăng tiến ầm ầm, nhà xe chờ sẵn trước ngưỡng 30.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó của những ngày đầu tháng 7 âm lịch thì từ Thất Tịch đến cuối tháng Ngọ sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Được cát tinh soi chiếu, thần tài đưa đường chỉ lối nên Ngọ sẽ phú quý phát tài, muốn khổ cũng không được.

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Được quý nhân nâng đỡ, vận may đeo bám nên từ đây đến cuối năm Thìn sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là người sinh ra đã sung sướng hơn người, được cha mẹ nuông chiều, quý nhân nâng đỡ nên chẳng cần nhọc công vẫn kiếm được bộn tiền. Sự nghiệp của con giáp này thuận lợi, tiền của nối đuôi nhau chạy vào két, cứ vơi lại đầy khiến ngay chính Thìn cũng ngỡ ngàng được vận số của mình.

Canh Tý 2020 là năm may mắn của người tuổi Thìn, đặc biệt là tháng 7 âm lịch. Được quý nhân nâng đỡ, vận may đeo bám nên từ đây đến cuối năm Thìn sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Song hỷ lâm môn, trong những tháng cuối năm 2020 top con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, đời sang trang mới, muốn khổ cũng không được.

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