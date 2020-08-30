Tử vi tuổi Quý Sửu năm 2021 nữ mạng sẽ bước vào năm tuổi, tài vận không tồi, nhờ sự thông minh tài trí của mình mà Quý Sửu sẽ thu được nhiều lợi ích bất ngờ. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ cùng bạn đọc xem tử vi tuổi Quý Sửu năm 1973 nữ mạng có gì đặc biệt hay không?

Năm nay, bạn sẽ gặp nhiều chuyện thuận lợi, thoải mái và cuộc sống sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nữ mạng Quý Sửu nên hạn chế ăn chơi quá đà, không nên quá mạnh mẽ hay cố chấp trong cuộc sống. Nếu không phải năm tuổi, bản thân Quý Sửu sẽ tự chuốc nhiều họa vào thân.

Vận thế của nữ mạng Quý sửu 1973 tương đối gập ghềnh, bị ảnh hưởng do năm tuổi, các phương diện phát triển không tốt lắm, có thể gặp tiểu nhân trên con đường sự nghiệp, bị chèn ép bởi người khác. Bạn nên biết cách nắm bắt cơ hội, tận dụng các mối quan hệ với cấp trên đồng thời đề phòng có kẻ tiểu nhân hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của nữ mạng Quý sửu 1973 tương đối gập ghềnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống tình cảm gia đình, nữ mệnh Quý Sửu nên làm tròn bổn phận của một người vợ, chăm sóc tốt cho mái ấm của mình. Trong chi tiêu, bạn đừng nên quá keo kiệt, tránh ảnh hưởng tới tài vận của mình. Thi thoảng bạn còn có thể bị mất tiền nên hãy chú ý cẩn thận nhiều hơn.

Chi tiết tử vi tuổi Quý Sửu năm 2021 nữ mạng

Sự nghiệp

Trong năm 2021, Quý Sửu nữ mạng có một vài cơ hội, tương đối thuận lợi cho công việc kinh doanh. Nếu Quý Sửu có thể tận dụng và phát huy được tài năng của mình thì sẽ nhận được nhiều cơ hội lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2021, Quý Sửu nữ mạng sẽ gặp vài cơ hội thuận lợi trong kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ thường xuyên phạm sai lầm khiến ban lãnh đạo công ty khó chịu, thậm chí bạn còn có thể bị trừ tiền thưởng, cảm thấy khó khăn, bức bối. Năm nay, bạn cũng sẽ gặp nhiều sự cạnh tranh, hãy dành thời gian chú ý tới những người xung quanh bạn, tránh bị kẻ gian hãm hại.

Lời khuyên dành cho bạn là đừng quá buồn bực mà ảnh hưởng tới tâm trạng. Điều cần làm đó là nâng cao năng lực bản thân, tận dụng các cơ hội để chứng tỏ nó. Bạn cũng có thể theo chân các bậc tiền bối trong công ty để học hỏi, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân mình.

Tài vận

Trong năm 2021, tài vận của Quý Sửu nữ mạng có sự phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cần đề phòng tổn thương, tai ương, ảnh hưởng đến tiền tài, hao phí của cải. Năm nay, bạn cần đề cao tinh thần cảnh giác cao độ, hãy kiếm tiền bằng con đường hợp pháp, đường mơ một bước lên tiên, bằng không sẽ dính dáng đến pháp luật, ảnh hưởng tới bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của Quý Sửu nữ mạng có sự phát triển tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2021, nữ mạng Quý Sửu khó lòng tiết kiệm được, nếu không phải là chi tiêu thì cũng là những khoản chi phí chữa bệnh. Bạn cũng cần chú ý trong việc nuôi dạy con cái, nếu không sẽ tạo ra nhiều áp lực đối với gia đình.

Tình cảm

Trong năm 2021, nhân duyên của Quý Sửu nữ mạng với người khác phái khá tốt, gặp gỡ được nhiều người. Nếu bạn đang độc thân thì sẽ suy nghĩ tiêu cực, không chủ động tìm người để thoát kiếp ế. Với những người đang yêu, tình cảm 2 bạn cũng dần tiêu tán do mâu thuẫn 2 bên.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân duyên của Quý Sửu nữ mạng với người khác phái khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Với người đã có gia đình thì nên cẩn thận một chút, tránh cãi vã với chồng, phát sinh nhiều hệ quả, vừa khiến tình cảm vợ chồng đi xuống vừa làm con cái mệt mỏi. Ngoài ra, quan hệ với gia đình chồng của Quý Sửu nữ mạng khá yếu, thường xảy ra cãi vã, tranh chấp.

Sức khỏe

Năm 2021 là năm tuổi của nữ mạng Quý Sửu 1973, do đó dễ gặp tổn thương, tai họa ngầm. Bạn nên lưu ý vấn đề về dạ dày, đặc biệt là chế độ ăn uống nghỉ ngơi vì dù có chữa lành thì bệnh cũng có thể để lại nhiều di chứng. Năm nay, thời tiết hơi thất thường nên cần chú ý ăn mặc, tránh cảm mạo.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của Quý Sửu nữ mạng dễ bị tổn thương, nhất là dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nữ mạng Quý Sửu cũng nên học các kiến thức cấp cứu để đề phòng trường hợp gặp phải tai nạn cũng có thể tự cứu mình.

Sao chiếu mạng

Năm 2021, Quý Sửu nữ mạng sẽ bị chiếu mạng bởi sao Thái Âm, hạn Huỳnh Tuyền. Sao Thái Âm là cát tinh mạnh nằm trong hành Thủy, đây được xem là sao chiếu mạng tốt, danh lợi lưỡng toàn.

Hướng xuất hành

Theo tử vi tuổi Quý Sửu năm 2021 nữ mạng, hướng xuất hành tốt nhất là:

Mùng 1 Tết: Hướng Tây Nam.

Mùng 3 Tết: hướng Đông Nam, Tây Bắc.

Mùng 5 Tết: hướng Tây Bắc, Đông Nam.

Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Quý Sửu năm 2021 nữ mạng chuẩn xác nhất. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn nữ tuổi Quý Sửu sẽ có một năm Tân Sửu may mắn, bình an.