Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần may mắn dồn dập, tuổi Thân bội thu

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có ngày đầu tuần khá thuận lợi, từ công việc đến tài lộc đều khởi sắc.

Xem tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu có bước tiến mới từ đầu tuần, sẽ mang tới kết quả khá tốt trong thời gian tới.

Dù vậy, đừng lơ là người ấy nếu không muốn tình cảm có mâu thuẫn.

Quý nhân giúp đỡ bạn có một khoản tiền kha khá trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Được thần may mắn để mắt trong hôm nay, tuổi Dần làm gì cũng suôn sẻ như ý.

Đặc biệt, tình duyên có tin vui bất ngờ với người độc thân.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão dành nhiều thời gian cho công việc nhưng đừng quên chăm chút gia đình, tình cảm.

Tài lộc tăng nhẹ trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn khá lo lắng tình hình tài chính trong hôm nay. Bạn nên cân nhắc chi tiêu, đừng phóng túng tiêu pha.

Người có gia đình cẩn thận vận đào hoa không tốt đeo bám.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ đặc biệt chú ý đến đối thủ cạnh tranh, cẩn thận các chiêu trò.

Tài lộc không tăng nhưng vẫn đủ tiêu xài.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày không như mong muốn, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng nhiều. Dù vậy bạn nên suy nghĩ tích cực hơn khi luôn có người giúp đỡ, đồng hành cùng bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi chú ý giữ gìn sức khỏe trong hôm nay, phòng tránh các bệnh về đường hô hấp.

Người kinh doanh cẩn trọng với những dự án mới.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có thần Tài nâng đỡ, bội thu trong hôm nay.

Dù vậy, tình duyên có chút trắc trở, nên cân nhắc chú ý.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu không cần để ý đến những ý kiến tiêu cực. Bạn chỉ cần tập trung vào bản thân, hoàn thiện chính mình.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có niềm vui lớn trong hôm nay, về công việc hoặc tài lộc.

Tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Hai ngày 28/9/2020, tuổi Hợi gặp may mắn trong công việc, làm gì cũng thuận lợi trong hôm nay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.