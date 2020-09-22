Tháng 10 Trời thương, tháng 11 Phật quý, 3 con giáp lộc đầy tay – tiền đầy két – hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2020 05:06

Đây là 3 con giáp may mắn, được Trời thương, Phật quý, tháng 10 và 11 hỷ sự lâm môn, tiền đầy két, lộc đầy tay.

Tháng 10 và 11 mở cung tài lộc, thổi bùng vận may phú quý cho 3 con giáp này.

Tuổi Ngọ

Phúc đức tài lộc của tuổi Ngọ trong năm nay đổ dồn vào cuối năm, đặc biệt là tháng 10 và 11 sắp tới. Trong tháng 10, tuổi Ngọ có bước tiến mới trong công việc. Một thành tựu lớn khiến sự nghiệp của con giáp này nhảy vọt bất ngờ. Tháng 11, tuổi Ngọ có vận may tài lộc, tiền bạc về tay liên tục.

3 con giap 1
2 tháng hoàng kim này, tuổi Ngọ gặp thiên thời đại lợi nhân hòa, làm gì cũng dễ thành công, kiếm ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

2 tháng hoàng kim này, tuổi Ngọ gặp thiên thời đại lợi nhân hòa, làm gì cũng dễ thành công, kiếm ra tiền. Tuổi Ngọ nên tận dụng cơ hội này để nắm chắc cơ hội thăng tiến sau này. Tiết kiệm tiền để đầu tư sinh lợi nhuận cũng là ý kiến hay trong thời gian này.

Đặc biệt, người làm trong các ngành về y tế, khoa học hay dịch vụ, sản xuất gặp nhiều vận may.

Tuổi Thân

Theo tử vi 2020, tháng 10 và 11 là thời gian nhiều niềm vui và tin tốt lành với người tuổi Thân. Có thể nói đây là 2 tháng đem đến nhiều điều bất ngờ. Thời gian trước có gặp khó khăn, xui rủi thế nào thì đến lúc này cũng suôn sẻ không ngờ. Số mệnh của tuổi Thân thăng hoa từ tài lộc đến công việc.

3 con giap 2
Nếu từng có kế hoạch gì chưa thực hiện được, tuổi Thân nên tranh thủ vào lúc này để thực hiện, vì xác suất thành công sẽ rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Nếu từng có kế hoạch gì chưa thực hiện được, tuổi Thân nên tranh thủ vào lúc này để thực hiện, vì xác suất thành công sẽ rất cao. Cuộc sống từ đây vượng phát kim an, hưng thịnh phú quý. Dù là làm trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có cơ hội phát tài.

Tuổi Tý

Theo tử vi con giáp, tuổi Tý được sao tốt chiếu rọi vào 2 tháng 10 và 11 sắp tới phú quý tài lộc khắp lối. Tuổi Tý chuyển mình ngoạn mục, vận may lội ngược dòng. Tài chính khởi sắc, người làm kinh doanh trúng mánh lớn. Người buôn bán dễ thu về tiền bạc nhân đôi, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần.

3 con giap 3
Tuổi Tý là một trong 3 con giáp dễ phát tài, thăng tiến không ngừng trong 2 tháng 10 và 11 sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý là một trong 3 con giáp dễ phát tài, thăng tiến không ngừng trong 2 tháng 10 và 11 sắp tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cuối tháng 9 hoan hỷ, đầu tháng 10 vương giả, 3 con giáp hóa giàu ngoạn mục, tài lộc bùng nổ bất ngờ

Cuối tháng 9 hoan hỷ, đầu tháng 10 vương giả, 3 con giáp hóa giàu ngoạn mục, tài lộc bùng nổ bất ngờ

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, có 3 con giáp may mắn đổi vận bất ngờ, nghèo hóa giàu ngoạn mục, tài lộc bùng nổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi 2020 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'