Tháng 10 Trời thương, tháng 11 Phật quý, 3 con giáp lộc đầy tay – tiền đầy két – hỷ sự lâm môn

Phúc đức tài lộc của tuổi Ngọ trong năm nay đổ dồn vào cuối năm, đặc biệt là tháng 10 và 11 sắp tới. Trong tháng 10, tuổi Ngọ có bước tiến mới trong công việc. Một thành tựu lớn khiến sự nghiệp của con giáp này nhảy vọt bất ngờ. Tháng 11, tuổi Ngọ có vận may tài lộc, tiền bạc về tay liên tục.

Đặc biệt, người làm trong các ngành về y tế, khoa học hay dịch vụ, sản xuất gặp nhiều vận may.

2 tháng hoàng kim này, tuổi Ngọ gặp thiên thời đại lợi nhân hòa, làm gì cũng dễ thành công, kiếm ra tiền. Tuổi Ngọ nên tận dụng cơ hội này để nắm chắc cơ hội thăng tiến sau này. Tiết kiệm tiền để đầu tư sinh lợi nhuận cũng là ý kiến hay trong thời gian này.

Tuổi Thân

Theo tử vi 2020, tháng 10 và 11 là thời gian nhiều niềm vui và tin tốt lành với người tuổi Thân. Có thể nói đây là 2 tháng đem đến nhiều điều bất ngờ. Thời gian trước có gặp khó khăn, xui rủi thế nào thì đến lúc này cũng suôn sẻ không ngờ. Số mệnh của tuổi Thân thăng hoa từ tài lộc đến công việc.

Nếu từng có kế hoạch gì chưa thực hiện được, tuổi Thân nên tranh thủ vào lúc này để thực hiện, vì xác suất thành công sẽ rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Nếu từng có kế hoạch gì chưa thực hiện được, tuổi Thân nên tranh thủ vào lúc này để thực hiện, vì xác suất thành công sẽ rất cao. Cuộc sống từ đây vượng phát kim an, hưng thịnh phú quý. Dù là làm trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có cơ hội phát tài.

Tuổi Tý

Theo tử vi con giáp, tuổi Tý được sao tốt chiếu rọi vào 2 tháng 10 và 11 sắp tới phú quý tài lộc khắp lối. Tuổi Tý chuyển mình ngoạn mục, vận may lội ngược dòng. Tài chính khởi sắc, người làm kinh doanh trúng mánh lớn. Người buôn bán dễ thu về tiền bạc nhân đôi, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần.

Tuổi Tý là một trong 3 con giáp dễ phát tài, thăng tiến không ngừng trong 2 tháng 10 và 11 sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý là một trong 3 con giáp dễ phát tài, thăng tiến không ngừng trong 2 tháng 10 và 11 sắp tới.

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