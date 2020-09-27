Xem tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2021 nữ mạng chi tiết

Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2021 nữ mạng sẽ có những vận may và vận hạn gì? Bạn đang muốn xem đường công danh sự nghiệp trong năm tới sẽ ra sao, khó khăn nào sẽ xảy đến, từ đó có những hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Sức khỏe có vấn đề gì đáng lo ngại không? Những điều bạn cần làm là gì, xuất hành hướng nào cho may mắn? Tất cả sẽ được Phunuvagiadinh giải đáp trong bài viết dưới đây!

Chuyện tình cảm có phần chấn động, bản mệnh cần biết cách điều tiết cảm xúc. Sức khỏe cần chú ý, nghỉ ngơi là chính, đừng quá tham công tiếc việc. Muốn biết được cụ thể tuổi Giáp Thìn năm nay như thế nào, cùng theo dõi phần tiếp theo!

Trong năm 2021, Giáp Thìn 1964 nữ mạng có đại vận phát triển không tốt lắm. Tuổi này khắc với năm Sửu, bởi vậy mà sự nghiệp không vững chắc, tài vận lung lay. Tuy nhiên, có vận Thiên Tài bù lại nên Giáp Thìn có thể phát triển độc lập, nhìn chung được xem là bình thường.

Chi tiết tử vi tuổi Giáp Thìn nữ mạng 1964 trong năm 2021

Về sự nghiệp

Sự nghiệp gặp phải hung tinh, có phần trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Giáp Thìn nữ mạng 1964 bị ảnh hưởng bởi hung tinh trong sự nghiệp, có phần trắc trở. Khoảng cách tư tưởng giữa các thế hệ khiến bản mình không đuổi kịp những người trẻ tuổi, có thể có chút thay đổi trong chức vụ. Tuy nhiên, công việc nhẹ nhàng đôi khi lại là cơ hội để bạn nghỉ ngơi, an ổn trước khi về hưu.

Về tài vận

Giáp thìn 1964 nữ mạng có chút thay đổi về công việc trong năm 2021 nên tiền lương cũng điều chỉnh theo đó. Tuy nhiên, trong rủi lại có may, vận Thiên Tài không bị ảnh hưởng theo Chính tài.

Năm 2021 là một năm tốt để đầu tư hoặc tiết kiệm đối với Giáp Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có thể tận dụng năm 2021 để tiết kiệm hoặc đầu tư, thậm chí là đầu tư lớn để thu về quả ngọt. Tuy nhiên, làm gì cũng cần có chừng mực, đừng đổ toàn bộ vốn liếng để đánh cược.

Về tình cảm

Chuyện tình cảm của Giáp Thìn 1964 năm 2021 khá kém, tệ hơn là có khả năng chịu tang chồng. Con giáp này không biết cách cải thiện cảm xúc của mình, dần dần xa cách với con cái. Đến năm 2021, Giáp Thìn nữ mạng đã bước sang tuổi 57, nên nhớ rằng sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, đừng khổ sở vì nó.

Thời điểm này, con cái cần chia sẻ, quan tâm tới mẹ, giúp mẹ giải tỏa tiêu cực, từ đó vận thế cả mẹ và con sẽ tốt lên.

Về sức khỏe

Đừng để tinh thần tiêu cực, suy sụp, tránh ảnh hưởng tới thân thể - Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, chỉ cần chú ý đừng để tinh thần tiêu cực, suy sụp thì thân thể sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bảng mệnh cần cho mình thời gian nghỉ ngơi, đi đâu đó vào thời gian rảnh rỗi cho khuây khỏa thay vì ngồi ở nhà trầm tư suy nghĩ. Năm 2021 vốn là năm không quá tệ đối với sức khỏe của Giáp Thìn, chỉ cần điều chỉnh cảm xúc một chút, tránh nghe các tin giật gân hay bất ngờ thì mọi sự sẽ trôi qua bình an.

Về hướng xuất hành

Các hướng xuất hành tốt cho tuổi Giáp Thìn trong 3 ngày đầu năm 2021 là:

- Mùng 1 Tết (ngày 12/2/2021, thứ sáu): hướng Tây Nam.

- Mùng 3 Tết (ngày 14/2/2021, chủ nhật): hướng Tây Bắc, Đông Nam.

- Mùng 5 Tết (ngày 16/2/2021, thứ 3): hướng Tây Bắc, Đông Nam.

Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2021 theo từng tháng Âm lịch

Tháng giêng

Dương lịch: 12/02 - 12/03/2021.

Dự báo: Nhận được nhiều sự giúp đỡ nhưng chắc chắn thành công.

Tháng 2

Dương lịch: 13/03- 11/04/2021

Dự báo: Cẩn thận tai họa, tránh gây sự quá lớn.

Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2021 theo từng tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 3

Dương lịch: 12/04 - 11/05/2021

Dự báo: Giáp Thìn thông minh vượng tài, tuy nhiên đừng tự tin quá mà gặp xui xẻo.

Tháng 4

Dương lịch: 12/05 - 09/06/2021

Dự báo: Chuyện tình cảm không tốt lắm, không thể chăm sóc cho người mình thương.

Tháng 5

Dương lịch: 10/06 - 09/07/2021.

Dự báo: Cần chăm chỉ học hành, tránh tranh chấp, tự lực cánh sinh, tránh lệ thuộc người khác.

Tháng 6

Dương lịch: 10/07 - 07/08/2021.

Dự báo: Có thể gặp nhiều thị phi, có kẻ quấy nhiễu, cần bình tĩnh để tránh tai họa.

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Tháng 7

Dương lịch: 08/08 - 06/09/2021.

Dự báo: Tình duyên khởi sắc, quý nhân xuất hiện, việc học tập, công tác thuận lợi.

Tháng 7 năm 2021 âm lịch là tháng nhiều thuận lợi cho Giáp Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 8

Dương lịch: 07/09 - 05/10/2021.

Dự báo: được trưởng bối giúp sức, gặp nhiều niềm vui, cần giữ cảm xúc tốt để tránh làm hỏng việc.

Tháng 9

Dương lịch: 06/10 - 04/11/2021.

Dự báo: Sự nghiệp có nhiều khúc mắc, bớt cố chấp để tránh gặp tai họa.

Tháng 10

Dương lịch: 05/11 - 03/12/2021.

Dự báo: Sự nghiệp xuất hiện cơ hội nhưng không nắm được, vận đào hoa lại nở rộ với một vài mối nhân duyên.

Tháng 11

Dương lịch: 04/12 - 02/01/2022.

Dự báo: Sự nghiệp có nhiều cơ hội hợp tác, kéo theo tài vận đi lên.

Tháng 12

Dương lịch: 03/01 - 31/01/2022.

Dự báo: Có kẻ quấy nhiễu sự nghiệp, tai họa ngầm, dễ thị phi, sức khỏe không được tốt lắm.

Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2021 nữ mạng chi tiết. Mong rằng, bài viết đã cung cấp nhiều kiến thức hữu ích cho bạn đọc, từ đó chuẩn bị thật tốt cho năm 2021 bình an và hạnh phúc.