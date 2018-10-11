5 cây phong thủy hút tài lộc cho người tuổi canh ngọ

Người tuổi ngọ nói chung đều mang tính cách độc lập và khá mạnh mẽ. Họ có chính kiến riêng và có trí tuệ minh mẫn, rất giỏi trong việc giao tiếp và có nhiều mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, người tuổi ngọ cũng khá nóng nảy, dễ bị người khác chọc giận nhưng cũng nguôi giận rất nhanh và không hay để bụng.

Cây phong thủy nếu không chọn đúng loại hợp tuổi có thể gây phản tác dụng khiến chủ nhân hao tiền, tốn của, gặp phải tai ương không mong muốn. Người tuổi canh ngọ muốn cuộc sống và công việc của mình gặp nhiều thuận lợi nên chọn cho mình những loại cây phong thủy hợp mệnh theo ngũ hành tương sinh.

Tuổi canh ngọ sinh năm 1990 thuộc vào ngũ hành thổ, màu sắc chủ đạo hợp với mệnh này là sắc nâu, vàng. Ngoài ra, theo ngũ hành tương sinh, hỏa sinh ra thổ nên người mệnh thổ cũng có thể chọn những sắc màu đại diện cho mệnh hỏa như đỏ, cam, hồng, hồng tím để mua cây phong thủy cho phù hợp.

Người tuổi ngọ có đường công danh, tiền tài tốt mà không cần phải quá cố gắng, nỗ lực. Tuy nhiên đặc điểm chung của tuổi ngọ là thường tham công tiếc việc, bởi vậy thường tự chuốc lấy bất lợi cho mình, để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Tuổi ngọ hợp với loại cây gì và cách bày trí ra sao cho cây hút được nhiều tài lộc nhất? Dưới đây là 5 loại cây phong thủy hợp với tuổi canh ngọ giúp đem lại may mắn và tiền tài quanh năm.

Cây hoa trạng nguyên

Cây hoa trạng nguyên có sắc đỏ nổi bật rất hợp với chủ nhân mệnh thổ

Cây hoa trạng nguyên tượng trưng cho trí tuệ và sự thành công trên con đường công danh. Màu đỏ của cây hoa trạng nguyên cũng là biểu trưng cho sự may mắn, sự thành công, đỗ đạt. Trồng cây hoa trạng nguyên trên một góc bàn làm việc hoặc ngoài ban công giúp không gian thêm phần rực rỡ và thu hút.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ không chỉ là một loại cây phong thủy mà còn giúp thanh lọc hơn 100 loại độc tố, hóa giải vận xui, rước nhiều tài lộc đến cho gia chủ. Cây lưỡi hổ với màu xanh viền mép vàng là loại cây hợp phong thủy với tuổi canh ngọ, chiều cao tối đa chỉ khoảng 50-60cm nhỏ gọn rất phù hợp trồng trong những không gian nhỏ hẹp ít diện tích.

Cây lưỡi hổ có thể trồng ở phòng khách hoặc để bàn làm việc

Cây lưỡi hổ dễ chăm sóc, tươi tốt quanh năm nên chủ nhân không cần phải cầu kỳ chăm sóc. Bởi vậy, đặt cây lưỡi hổ trong môi trường văn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng của cây.

Cây ngọc ngân

Với sắc vàng chủ đạo pha với sắc xanh tươi của lá, cây ngọc ngân là loại cây cảnh trang trí thanh nhã và gọn gàng nơi văn phòng và trong gia đình. Cây ngọc ngân đem lại cho gia chủ nhiều may mắn, tiền tài. Lại có khả năng lọc bỏ những độc tố, bức xạ từ các thiết bị điện tử, cây ngọc ngân là loại cây phù hợp để đặt trên bàn làm việc hay trong không gian phòng khách của ngôi nhà.

Cây ngọc ngân ưa không gian ẩm, không cần nhiều ánh sáng, có thể trồng ở văn phòng

Tuy nhiên, cây ngọc ngân cũng có một số độc tố nhẹ nếu động vật ăn phải, nên đối với những gia đình nuôi thú cưng hoặc có trẻ nhỏ thì không nên trưng bày cây ngọc ngân trong nhà.

Cây hồng môn

Cây hồng môn có khả năng lọc sạch không khí, bụi bẩn, đem lại cho không gian sống sự trong sạch và bầu không khí thư giãn. Cây hồng môn tượng trưng cho sự nhiệt tình và chân thành, giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn trong công việc, đặc biệt là công việc đòi hỏi sự giao tiếp thường xuyên.

Cây hoa hồng môn thanh lọc không khí, đem lại sức khỏe dồi dào cho chủ nhân

Hoa hồng

Hoa hồng để bàn với sắc đỏ, hồng là loài cây trang trí bàn làm việc vô cùng đẹp và rực rỡ. Hương thơm thoang thoảng giúp không khí làm việc trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.

Hoa hồng không chỉ là cây phong thủy hợp mệnh với tuổi canh ngọ mà còn mang giá trị thẩm mỹ cao. Cách trồng không quá cầu kỳ, hoa hồng giúp chủ nhân đón nhận may mắn và thấy lạc quan hơn.

Hoa hồng với sắc đỏ, hồng hợp phong thủy với chủ nhân tuổi canh ngọ

Bên cạnh những loài cây kể trên, còn rất nhiều cây cảnh phù hợp với chủ nhân tuổi canh ngọ. Lựa chọn để bày cây phong thủy trong nhà hay trên bàn làm việc tại văn phòng cũng đều giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, để đón vận khí tốt, chủ nhân cũng nên lưu ý chăm sóc thường xuyên cho cây tươi tốt.