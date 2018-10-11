5 cây phong thủy hút tài lộc cho người tuổi canh ngọ

Tâm linh - Tử vi 11/10/2018 15:16

Tuổi canh ngọ nên trồng những loại cây phong thủy nào hợp với mệnh có thể thu hút tiền tài, vận may cho bản thân và làm đẹp thêm không gian sống.

Cây phong thủy nếu không chọn đúng loại hợp tuổi có thể gây phản tác dụng khiến chủ nhân hao tiền, tốn của, gặp phải tai ương không mong muốn. Người tuổi canh ngọ muốn cuộc sống và công việc của mình gặp nhiều thuận lợi nên chọn cho mình những loại cây phong thủy hợp mệnh theo ngũ hành tương sinh.

Người tuổi ngọ nói chung đều mang tính cách độc lập và khá mạnh mẽ. Họ có chính kiến riêng và có trí tuệ minh mẫn, rất giỏi trong việc giao tiếp và có nhiều mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, người tuổi ngọ cũng khá nóng nảy, dễ bị người khác chọc giận nhưng cũng nguôi giận rất nhanh và không hay để bụng.

Người tuổi ngọ có đường công danh, tiền tài tốt mà không cần phải quá cố gắng, nỗ lực. Tuy nhiên đặc điểm chung của tuổi ngọ là thường tham công tiếc việc, bởi vậy thường tự chuốc lấy bất lợi cho mình, để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Tuổi canh ngọ sinh năm 1990 thuộc vào ngũ hành thổ, màu sắc chủ đạo hợp với mệnh này là sắc nâu, vàng. Ngoài ra, theo ngũ hành tương sinh, hỏa sinh ra thổ nên người mệnh thổ cũng có thể chọn những sắc màu đại diện cho mệnh hỏa như đỏ, cam, hồng, hồng tím để mua cây phong thủy cho phù hợp.

Tuổi ngọ hợp với loại cây gì và cách bày trí ra sao cho cây hút được nhiều tài lộc nhất? Dưới đây là 5 loại cây phong thủy hợp với tuổi canh ngọ giúp đem lại may mắn và tiền tài quanh năm.

Cây hoa trạng nguyên

Cây hoa trạng nguyên có sắc đỏ nổi bật rất hợp với chủ nhân mệnh thổ

Cây hoa trạng nguyên có sắc đỏ nổi bật rất hợp với chủ nhân mệnh thổ

Cây hoa trạng nguyên tượng trưng cho trí tuệ và sự thành công trên con đường công danh. Màu đỏ của cây hoa trạng nguyên cũng là biểu trưng cho sự may mắn, sự thành công, đỗ đạt. Trồng cây hoa trạng nguyên trên một góc bàn làm việc hoặc ngoài ban công giúp không gian thêm phần rực rỡ và thu hút.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ không chỉ là một loại cây phong thủy mà còn giúp thanh lọc hơn 100 loại độc tố, hóa giải vận xui, rước nhiều tài lộc đến cho gia chủ.  Cây lưỡi hổ với màu xanh viền mép vàng là loại cây hợp phong thủy với tuổi canh ngọ, chiều cao tối đa chỉ khoảng 50-60cm nhỏ gọn rất phù hợp trồng trong những không gian nhỏ hẹp ít diện tích.

Cây lưỡi hổ có thể trồng ở phòng khách hoặc để bàn làm việc

Cây lưỡi hổ có thể trồng ở phòng khách hoặc để bàn làm việc

Cây lưỡi hổ dễ chăm sóc, tươi tốt quanh năm nên chủ nhân không cần phải cầu kỳ chăm sóc. Bởi vậy, đặt cây lưỡi hổ trong môi trường văn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng của cây.

Cây ngọc ngân

Với sắc vàng chủ đạo pha với sắc xanh tươi của lá, cây ngọc ngân là loại cây cảnh trang trí thanh nhã và gọn gàng nơi văn phòng và trong gia đình. Cây ngọc ngân đem lại cho gia chủ nhiều may mắn, tiền tài. Lại có khả năng lọc bỏ những độc tố, bức xạ từ các thiết bị điện tử, cây ngọc ngân là loại cây phù hợp để đặt trên bàn làm việc hay trong không gian phòng khách của ngôi nhà.

Cây ngọc ngân ưa không gian ẩm, không cần nhiều ánh sáng, có thể trồng ở văn phòng

Cây ngọc ngân ưa không gian ẩm, không cần nhiều ánh sáng, có thể trồng ở văn phòng

Tuy nhiên, cây ngọc ngân cũng có một số độc tố nhẹ nếu động vật ăn phải, nên đối với những gia đình nuôi thú cưng hoặc có trẻ nhỏ thì không nên trưng bày cây ngọc ngân trong nhà.

Cây hồng môn

Cây hồng môn có khả năng lọc sạch không khí, bụi bẩn, đem lại cho không gian sống sự trong sạch và bầu không khí thư giãn. Cây hồng môn tượng trưng cho sự nhiệt tình và chân thành, giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn trong công việc, đặc biệt là công việc đòi hỏi sự giao tiếp thường xuyên.

Cây hoa hồng môn thanh lọc không khí, đem lại <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a> dồi dào cho chủ nhân

Cây hoa hồng môn thanh lọc không khí, đem lại sức khỏe dồi dào cho chủ nhân

Hoa hồng

Hoa hồng để bàn với sắc đỏ, hồng là loài cây trang trí bàn làm việc vô cùng đẹp và rực rỡ. Hương thơm thoang thoảng giúp không khí làm việc trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.

Hoa hồng không chỉ là cây phong thủy hợp mệnh với tuổi canh ngọ mà còn mang giá trị thẩm mỹ cao. Cách trồng không quá cầu kỳ, hoa hồng giúp chủ nhân đón nhận may mắn và thấy lạc quan hơn.

Hoa hồng với sắc đỏ, hồng hợp phong thủy với chủ nhân tuổi canh ngọ

Hoa hồng với sắc đỏ, hồng hợp phong thủy với chủ nhân tuổi canh ngọ

Bên cạnh những loài cây kể trên, còn rất nhiều cây cảnh phù hợp với chủ nhân tuổi canh ngọ. Lựa chọn để bày cây phong thủy trong nhà hay trên bàn làm việc tại văn phòng cũng đều giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, để đón vận khí tốt, chủ nhân cũng nên lưu ý chăm sóc thường xuyên cho cây tươi tốt.

Trồng cây phong thủy này trong nhà cuối năm may mắn, đầu năm phát tài

Trồng cây phong thủy này trong nhà cuối năm may mắn, đầu năm phát tài

Cây cảnh không chỉ tạo không gian thoáng đãng, tươi mới cho ngôi nhà mà còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt. Bạn nên trồng những loại cây phong thủy này trong nhà để mang lại may mắn, tiền tài đổ về ồ ạt quanh năm.

Xem thêm
Từ khóa:   cây phong thủy chọn cây phong thủy trồng cây phong thủy trồng cây phong thủy trong nhà trồng cây phong thủy cuối năm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 38 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 44 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng