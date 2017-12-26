Trồng cây phong thủy này trong nhà cuối năm may mắn, đầu năm phát tài

Cây cảnh không chỉ tạo không gian thoáng đãng, tươi mới cho ngôi nhà mà còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt. Bạn nên trồng những loại cây phong thủy này trong nhà để mang lại may mắn, tiền tài đổ về ồ ạt quanh năm.

Hoa mai vàng

Hoa mai vàng là biểu tượng của Tết - Ảnh minh họa: Internet

Hoa mai tượng trưng cho năm mới ấm no, hạnh phúc. Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Theo quan niệm của nhiều người, gia đình nào có hoa mai nở nhiều thì sẽ càng may mắn, sung túc cả năm. Hoa mai còn tượng trưng cho đức hy sinh cao cả, sự bền bỉ, cần cù của người Việt Nam. Những đoá mai vàng nở rộ trong tiết xuân cho thấy niềm vui, hạnh phúc, tình yêu thương trong một năm mới.

Hoa hồng đỏ

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, tình bạn và đam mê. Chúng còn là loại hoa hóa giải những khúc mắc, rắc rối trong một mối quan hệ. Vì vậy, hãy trồng một chậu hoa hồng đỏ trong nhà để mang lại nhiều may mắn về phương diện tình cảm, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình thêm mặn nồng, bền chặt. Bên cạnh đó, việc trồng và trang trí hoa hồng còn làm tăng sự sinh động, mang nhiều sức sống cho ngôi nhà bạn.

Cây tre, trúc cảnh

Cây tre, trúc cảnh thể hiện sự mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tre, trúc cảnh là hai loại cây có sức sống vô cùng mãnh liệt, không mất công chăm sóc mà vẫn có thể phát triển tốt. Trúc cảnh sẽ mang lại may mắn và an lành cho gia đình, bởi chữ "trúc" gần âm với chữ "chúc", tượng trưng cho những lời chúc sức khỏe, tốt đẹp trong năm. Cây tre là biểu tượng mạnh mẽ cho tuổi thọ, kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh. Bởi chúng là những loài cây sống quanh năm, có thể sinh tồn trong bất cứ hoàn cảnh kể cả thời tiết khắc nghiệt.

Hoa sen

Hoa sen là biểu tượng lâu đời trong văn hóa Việt Nam, đại diện cho sự tinh khiết. Trồng hoa sen ngay lối ra vào giúp thúc đẩy những nguồn năng lượng tích cực trong nhà. Hoa sen còn là biểu tượng của Đức Phật, giúp gia đình có cuộc sống tĩnh tâm, bình an.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 loại cây trồng trong nhà vô cùng tốt cho phong thủy phòng ngủ Có 5 loại cây trồng trong phòng ngủ đem lại vận khí tốt theo phong thủy.

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