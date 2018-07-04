Đón may mắn, phát lộc tài nhờ cách gieo trồng cây hoa đồng tiền tại nhà cực đơn giản

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa đồng tiền không yêu cầu người trồng cây phải quá chăm chút, cầu kỳ như chăm hoa hồng nhưng cũng không thể xuề xòa như trồng cây hoa giấy leo. Cách trồng cây hoa đồng tiền sao cho sinh trưởng tốt và ra hoa rực rỡ là cả một kho tàng bí quyết đang chờ bạn khám phá.

Dưới đây là cách gieo trồng cây hoa đồng tiền trong chậu có thể áp dụng tại nhà bạn với chi phí thấp, giúp cây ra hoa nhanh, đạt chất lượng hoa tốt.

Cách gieo trồng hoa đồng tiền trong chậu

Vốn là giống cây ra hoa đẹp nhất vào mỗi độ xuân về nên có thể thấy rõ cây hoa đồng tiền không mấy ưa ánh sáng gay gắt của những ngày hè oi ả. Do vậy, nếu trồng hoa đồng tiền ngoài sân hay ngoài ban công nhiều ánh nắng, bạn nên dùng lưới che để giảm bớt cường độ mạnh của nắng.

Hoa đồng tiền không ưa ánh sáng mạnh - Ảnh: Internet

Chọn đất khi trồng là điều cực kỳ quan trọng, cần chọn loại đất tơi xốp, có nhiều mùn và trồng trong chậu thoáng khí, thoát nước tốt để tránh cây ngập úng. Điều kiện tốt nhất để cây hoa đồng tiền bung nở đẹp, màu sắc tươi tắn là trong ngưỡng nhiệt độ từ 12 cho tới 35 độ C. Vì vậy mà bạn nên đặt chậu hoa đồng tiền ở những nơi thoáng mát, có bóng râm những vẫn đủ ánh sáng để cây phát triển.

Khi gieo hạt giống cho cây, bạn lưu ý bới đất sâu để đặt hạt giống vào đúng giữa chậu, sau đó lấp đất vừa phải, không ấn và tưới nước ngay để đất từ từ ngấm nước xẹp dần xuống một cách tự nhiên. Chọn hạt giống cần lưu ý mua ở những cửa hàng bán giống cây uy tín, không có mầm bệnh, giống cây khỏe để ra hoa chất lượng tốt.

Chọn giống cây hoa đồng tiền tốt là bước khởi đầu hoàn hảo cho việc trồng cây - Ảnh: Internet

Kỹ thuật chăm sóc và cách tưới nước cho cây hoa đồng tiền

Cây đồng tiền vốn là giống cây không ưa nắng, không ưa ẩm nên bạn chỉ cần tưới cây 2 ngày 1 lần là đủ. Nên tưới cây hoa đồng tiền vào buổi sáng hoặc gần trưa, tránh tưới nước buổi tối vì có thể nước không kịp thoát hết, đến đêm sương đọng thêm lại dễ tạo thành môi trường ẩm mốc sinh ra các loại vi khuẩn gây hại cho cây.

Không cần phải tưới quá nhiều nước cho cây hoa đồng tiền - Ảnh: Internet

Khi hạt mới gieo, bạn nên kiểm tra thường xuyên xem có dấu hiệu phá phách, đào bới của chuột hay không, giúp đảm bảo điều kiện tốt nhất để cây ra mầm. Chăm hoa đồng tiền cũng cần phải bón phân đều đặn mỗi tháng 1 lần.

Khi bón phân, bạn có thể hòa lẫn vào nước rồi phun đều vào gốc cây, tránh phun trực tiếp vào hoa và cành lá vì có thể gây úng nước. Việc cắt tỉa bớt những cành lá bị khô, héo úa, có sâu bệnh cũng là một cách giúp cho cây hoa đồng tiền phát triển tốt hơn, tạo điều kiện thông thoáng cho nhánh chính của cây vươn lên, đem lại chất lượng hoa tốt.