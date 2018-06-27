Cách trồng hoa đậu biếc xanh tươi tốt tại nhà, dễ áp dụng

Nhà đẹp 27/06/2018 09:31

Với cách trồng hoa đậu biếc dưới đây, bạn sẽ có ngay chậu hoa tím biếc vừa xinh đẹp vừa đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cách trồng hoa đậu biếc có thể làm rất nhanh và dễ chăm. Hoa đậu biếc vừa có công dụng tô điểm cho căn nhà thêm rực rỡ mà còn là bài thuốc dùng cho đông y để chữa các bệnh da liễu ngoài da rất hiệu quả.

Hoa đậu biếc là gì?

Hoa đậu biếc mang vẻ đẹp rất tao nhã với những cánh hoa mỏng, mềm và hơi rũ tạo nên một sự mềm mại, mong manh đẹp duyên dáng. Hoa đậu biếc ngoài việc có thể đem trồng thành 2 hàng cây leo trước cửa nhà thì có thể trồng thành dàn che nắng ngoài vườn rất đẹp và thanh lịch.

Cách trồng hoa đậu biếc xanh tươi tốt tại nhà, dễ áp dụng - Ảnh 1

Hoa đậu biếc đem lại vẻ đẹp thanh nhã cho vườn nhà - Ảnh: Internet

Ngoài công dụng trồng làm cảnh trong gia đình, cây hoa đậu biếc nên có mặt trong nhà bởi những công dụng trị bệnh cực tốt mà loài thảo dược này đem lại. Hợp chất chống lão hóa cực mạnh có trong hoa đậu biếc có tác dụng vượt trội hơn cả vitamin E và vitamin C, giúp săn chắc da, điều hòa lưu thông máu huyết, tăng cường khả năng thị lực, lợi tiểu, nhuận tràng và chống ung thư.

Chính bởi những công dụng hàng đầu trong điều trị bệnh như vậy mà bạn nên trồng một cây hoa đậu biếc sẵn trong nhà, vừa để không gian sống thêm phần rực rỡ, vừa có thể làm trà, làm thuốc bổ uống hàng ngày.

Cách trồng hoa đậu biếc xanh tươi tốt tại nhà, dễ áp dụng - Ảnh 2

Hoa đậu biếc rất dễ trồng và có nhiều công dụng đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách trồng hoa đậu biếc cực kỳ dễ

Phần 1: Công đoạn chuẩn bị trồng cây

Chuẩn bị 1 thùng xốp có đục lỗ hoặc chậu cây lớn, đổ đất vào là có thể dùng để trồng cây được ngay. Nếu không mua sẵn đất trồng, bạn có thể trộn đất với phân động vật, vỏ trấu, than bùn, mùn cưa,... Đối với đất tự trộn, bạn nên bón lót cùng với vôi rồi phơi khoảng nửa tháng trước khi đem trồng để có thể loại bỏ các mầm mống bệnh tật có sẵn trong đất, giúp cây phát triển tốt hơn.

Cây hoa đậu biếc rất dễ trồng, bạn có thể đặt chậu cây trong nhà hoặc đem trồng ở ngoài sân đều được. Hoa đậu biếc có thể chịu được nắng nóng, không cần phải chăm bón quá nhiều và có sức sống bền bỉ. Để cây đậu biếc phát triển tốt nhất, nhiệt độ chỉ nên ở ngưỡng 20-32 độ C là thích hợp.

Cách trồng hoa đậu biếc xanh tươi tốt tại nhà, dễ áp dụng - Ảnh 3

Hoa đậu biếc nảy mầm rất nhanh, không cần kỳ công chăm bón - Ảnh: Internet

Đừng quên mua sẵn hạt giống cây hoa đậu biếc ở các cửa hàng bán hạt giống cây trồng, đem ngâm trong nước ấm già ít nhất 30 phút rồi đem ủ trong khăn bông ẩm 24 giờ đợi đến khi hạt nứt ra thì mới có thể đem trồng

Phần 2: Tiến hành trồng cây hoa đậu biếc

Khi hạt cây hoa đậu biếc đã nứt, bạn đem giao hạt dưới lớp đất, cách mặt đất khoảng 1-2 cm, đánh tơi đất bên trên. Sau đó, dùng vòi xịt nước đều lên khắp bề mặt để đất xẹp xuống tự nhiên. Nhớ tưới cây đều đặn 2 lần mỗi ngày và đặc biệt phải lưu ý quan sát trong 2 ngày đầu tiên để hạt bắt đầu công đoạn nảy mầm.

Phần 3: Phương pháp chăm sóc cho cây hoa đậu biếc

Cách trồng hoa đậu biếc xanh tươi tốt tại nhà, dễ áp dụng - Ảnh 4

Khi đã ra hoa, bạn không nên tưới nhiều nước vào hoa mà chỉ cần tưới thẳng vào rễ - Ảnh: Internet

Đối với những ngày hè khô ráo, bạn lưu ý tưới nước đầy đủ cho cây 2 lần mỗi ngày. Tuy nhiên khi đến thời điểm mùa mưa, lưu ý tránh để cây bị ngập, úng nước, cây rất dễ chết. Nếu cây hoa đậu biếc của bạn hơi còi thì có thể loại bỏ những cành nhỏ để giúp thân chính vươn lên tốt hơn, đảm bảo đủ dinh dưỡng để ra hoa đẹp và to.

Khi cây hoa đậu biếc bắt đầu xuất hiện những tua cuốn là lúc cây bắt đầu có nhu cầu leo cao. Bạn nên làm giàn leo cho cây. Tưới nước vào rễ cây chứ không nên tưới nhiều nước vào hoa để tránh hoa bị rũ, úng nước.

Chị em thi nhau tìm mua bằng được hoa đậu biếc về nấu trà vì những tác dụng ‘thần kỳ’ này

Chị em thi nhau tìm mua bằng được hoa đậu biếc về nấu trà vì những tác dụng ‘thần kỳ’ này

Nếu trà xanh hay trà đen đã quá quen thuộc thì trà hoa đậu biếc không chỉ thơm ngon, lạ miệng mà còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả, theo boldsky.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa đậu biếc hoa đậu biếc trị bệnh cách trồng hoa đậu biếc bằng hạt

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày