Cách trồng hoa đậu biếc xanh tươi tốt tại nhà, dễ áp dụng

Hoa đậu biếc mang vẻ đẹp rất tao nhã với những cánh hoa mỏng, mềm và hơi rũ tạo nên một sự mềm mại, mong manh đẹp duyên dáng. Hoa đậu biếc ngoài việc có thể đem trồng thành 2 hàng cây leo trước cửa nhà thì có thể trồng thành dàn che nắng ngoài vườn rất đẹp và thanh lịch.

Cách trồng hoa đậu biếc có thể làm rất nhanh và dễ chăm. Hoa đậu biếc vừa có công dụng tô điểm cho căn nhà thêm rực rỡ mà còn là bài thuốc dùng cho đông y để chữa các bệnh da liễu ngoài da rất hiệu quả.

Ngoài công dụng trồng làm cảnh trong gia đình, cây hoa đậu biếc nên có mặt trong nhà bởi những công dụng trị bệnh cực tốt mà loài thảo dược này đem lại. Hợp chất chống lão hóa cực mạnh có trong hoa đậu biếc có tác dụng vượt trội hơn cả vitamin E và vitamin C, giúp săn chắc da, điều hòa lưu thông máu huyết, tăng cường khả năng thị lực, lợi tiểu, nhuận tràng và chống ung thư.

Chính bởi những công dụng hàng đầu trong điều trị bệnh như vậy mà bạn nên trồng một cây hoa đậu biếc sẵn trong nhà, vừa để không gian sống thêm phần rực rỡ, vừa có thể làm trà, làm thuốc bổ uống hàng ngày.

Hoa đậu biếc rất dễ trồng và có nhiều công dụng đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách trồng hoa đậu biếc cực kỳ dễ

Phần 1: Công đoạn chuẩn bị trồng cây

Chuẩn bị 1 thùng xốp có đục lỗ hoặc chậu cây lớn, đổ đất vào là có thể dùng để trồng cây được ngay. Nếu không mua sẵn đất trồng, bạn có thể trộn đất với phân động vật, vỏ trấu, than bùn, mùn cưa,... Đối với đất tự trộn, bạn nên bón lót cùng với vôi rồi phơi khoảng nửa tháng trước khi đem trồng để có thể loại bỏ các mầm mống bệnh tật có sẵn trong đất, giúp cây phát triển tốt hơn.

Cây hoa đậu biếc rất dễ trồng, bạn có thể đặt chậu cây trong nhà hoặc đem trồng ở ngoài sân đều được. Hoa đậu biếc có thể chịu được nắng nóng, không cần phải chăm bón quá nhiều và có sức sống bền bỉ. Để cây đậu biếc phát triển tốt nhất, nhiệt độ chỉ nên ở ngưỡng 20-32 độ C là thích hợp.

Hoa đậu biếc nảy mầm rất nhanh, không cần kỳ công chăm bón - Ảnh: Internet

Đừng quên mua sẵn hạt giống cây hoa đậu biếc ở các cửa hàng bán hạt giống cây trồng, đem ngâm trong nước ấm già ít nhất 30 phút rồi đem ủ trong khăn bông ẩm 24 giờ đợi đến khi hạt nứt ra thì mới có thể đem trồng

Phần 2: Tiến hành trồng cây hoa đậu biếc

Khi hạt cây hoa đậu biếc đã nứt, bạn đem giao hạt dưới lớp đất, cách mặt đất khoảng 1-2 cm, đánh tơi đất bên trên. Sau đó, dùng vòi xịt nước đều lên khắp bề mặt để đất xẹp xuống tự nhiên. Nhớ tưới cây đều đặn 2 lần mỗi ngày và đặc biệt phải lưu ý quan sát trong 2 ngày đầu tiên để hạt bắt đầu công đoạn nảy mầm.

Phần 3: Phương pháp chăm sóc cho cây hoa đậu biếc

Khi đã ra hoa, bạn không nên tưới nhiều nước vào hoa mà chỉ cần tưới thẳng vào rễ - Ảnh: Internet

Đối với những ngày hè khô ráo, bạn lưu ý tưới nước đầy đủ cho cây 2 lần mỗi ngày. Tuy nhiên khi đến thời điểm mùa mưa, lưu ý tránh để cây bị ngập, úng nước, cây rất dễ chết. Nếu cây hoa đậu biếc của bạn hơi còi thì có thể loại bỏ những cành nhỏ để giúp thân chính vươn lên tốt hơn, đảm bảo đủ dinh dưỡng để ra hoa đẹp và to.

Khi cây hoa đậu biếc bắt đầu xuất hiện những tua cuốn là lúc cây bắt đầu có nhu cầu leo cao. Bạn nên làm giàn leo cho cây. Tưới nước vào rễ cây chứ không nên tưới nhiều nước vào hoa để tránh hoa bị rũ, úng nước.