Chị em thi nhau tìm mua bằng được hoa đậu biếc về nấu trà vì những tác dụng ‘thần kỳ’ này

Hoa đậu biếc thường được sử dụng trong nấu ăn và dùng như một loại thuốc giúp điều trị nhiều căn bệnh, tốt cho mắt, da và tóc. Đặc biệt trà hoa đậu biếc thường được dùng ở các quốc gia như Việt Nam, Bali, Malaysia và Thái Lan.

Cây hoa đậu biếc có nguồn gốc từ Đông Nam Á với tên khoa học là Clitoria ternatean. Nó còn được biết đến với nhiều tên gọi như cây bông biếc hay đậu hoa tím.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của trà hoa đậu biếc là nó chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này được gọi là proanthocyanidins, chúng có thể ngăn ngừa và sửa chữa tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do.

Trong y học Trung Quốc, hoa đậu biếc có tác dụng tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa stress, chống trầm cảm, giúp tăng ham muốn tình dục… Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời khác của trà hoa đậu biếc mà bạn không thể bỏ qua:

Bên cạnh đó, trà hoa đậu biếc còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất giúp cải thiện các vấn đề về da và tóc. Thường xuyên dùng trà hoa đậu biếc sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, mang lại cho bạn làn da tươi trẻ và mái tóc bóng mượt.

Trà hoa đậu biếc rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Khả năng chống lão hóa tuyệt vời

Trà hoa đậu biếc được nhiều người biết đến với khả năng ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Thức uống này có chứa hàm lượng lớn flavonoid, giúp tăng cường sản xuất collagen tăng độ đàn hồi cho da.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Uống một tách trà đậu biếc giữa mỗi bữa ăn sẽ giúp ức chế sự hấp thụ glucose từ thực phẩm và giảm lượng đường trong máu. Các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong lá hoa đậu biếc có thể giảm lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường và giúp cơ thể giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Chính vì vậy, uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Những người mắc bệnh tiểu đường nên thường xuyên uống trà hoa đậu biếc - Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm

Theo nhiều nghiên cứu, trà hoa đậu biếc có thể làm giảm căng thẳng và các triệu chứng rối loạn lo âu. Căng thẳng và trầm cảm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy thường xuyên dùng loại thức uống này sẽ giúp cải thiện tâm trạng của bạn.

Giảm nguy cơ ung thư

Hoa đậu biếc rất giàu chất chống oxy hóa, từ đó giúp giảm thiểu những tổn thương do các gốc tự do trong cơ thể gây ra. Uống trà hoa đậu biếc hàng ngày sẽ ngăn ngừa nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Cải thiện trí nhớ

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng hoa đậu biếc có thể giúp tăng cường trí nhớ và chức năng não, bởi chúng có khả năng làm tăng acetylcholine - một chất quan trọng trong hoạt động của não bộ.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của trà hoa đậu biếc mà không phải ai cũng biết, hãy mua ngay loại hoa này về để nấu trà uống hàng ngày nhé!