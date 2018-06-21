Thêm vài quả đậu bắp vào bữa cơm mỗi ngày, cơ thể nhận lấy hàng loạt tác dụng không ngờ

Thường xuyên bổ sung đậu bắp vào bữa cơm hàng ngày sẽ giúp bạn nhận lấy hàng loạt tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Là món ăn có mùi vị đặc trưng, đậu bắp thường được dùng để nấu canh chua, nướng hoặc luộc để ăn kèm với cơm. Không chỉ là thực phẩm quen thuộc, đậu bắp còn giàu giá trị dinh dưỡng và chất khoáng cần thiết cho cơ thể.

Hàm lượng chất xơ trong đậu bắp vô cùng dồi dào, nó giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Mỗi ngày, ăn vài quả đậu bắp sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón và bảo vệ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

Đậu bắp chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp ức chế sự hình thành của các gốc tự do trong cơ thể - nguyên nhân chính gây ung thư. Thường xuyên ăn đậu bắp còn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh và hỗ trợ chống lại tác nhân gây ung thư.

Ổn định lượng đường trong máu

Những dưỡng chất và vitamin trong đậu bắp có khả năng làm chậm tốc độ hấp thu đường của cơ thể, từ đó ổn định lượng đường trong máu. Chính vì vậy, đậu bắp là thực phẩm phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường.

Bảo vệ thận

Đậu bắp có tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc nhanh chóng và đào thải được lượng nước dư thừa. Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng đầy hơi, đậu bắp sẽ giúp giảm thiểu vấn đề này ngay lập tức.

Thường xuyên ăn đậu bắp sẽ giúp lọc sạch thận - Ảnh minh họa: Internet

Giảm lượng cholesterol

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu bắp là một trong những thực phẩm có khả năng ổn định lượng cholesterol trong máu nhờ giàu chất xơ. Bên cạnh đó, lượng chất xơ trong đậu bắp hòa tan trong nước nên dễ dàng đi theo đường ruột, kết hợp với cholesterol trong thức ăn và thải ra ngoài cùng các chất cặn bã.

Chính điều này sẽ làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, bảo vệ hiệu quả hệ tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang trong quá trình ăn kiêng để giảm cân thì đậu bắp là thực phẩm bạn không thể bỏ qua. Đậu bắp chứa rất ít calo và giàu vitamin giúp bạn thỏa mãn cơn đói nhưng lại không khiến mỡ thừa tích tụ.

Đậu bắp còn chứa nhiều chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Tốt cho làn da

Không nhiều người biết rằng đậu bắp chứa hàm lượng lớn vitamin C, có khả năng hỗ trợ quá trình sản sinh collagen giúp trẻ hóa tế bào da từ bên trong. Ăn đậu bắp hoặc uống nước ngâm đậu bắp mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết.

Uống nước ngâm đậu bắp giúp trẻ hóa làn da - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của đậu bắp, chắc hẳn bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua thực phẩm này về để cả gia đình cùng thưởng thức.