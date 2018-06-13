Biết được những tác dụng tuyệt vời này của hành lá, dù ghét đến mấy bạn cũng sẽ ráng ăn cho bằng được

Hành lá không chỉ là loại gia vị quen thuộc mà còn chứa dưỡng chất đặc biệt giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Thường xuyên sử dụng nguyên liệu này sẽ mang đến những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.
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Nếu bạn thuộc “team ghét hành” thì sẽ tiếc hùi hụi khi bỏ lỡ loại gia vị cực tốt cho sức khỏe này đấy!
Hành lá là một trong những nguyên liệu thường được dùng để chế biến giúp làm tăng hương vị và màu sắc cho món ăn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hành lá còn mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.
Dưới đây là những tác dụng bất ngờ của hành lá mà bạn không thể bỏ qua:
Những tác dụng tuyệt vời của hành lá đối với sức khỏe
Giảm nguy cơ mắc ung thư
Hành lá chứa hàm lượng lớn allyl sulphide – một dạng lưu huỳnh có khả năng giảm nguy cơ phát triển của ung thư đại tràng. Bên cạnh đó, loại gia vị này còn chứa flavonoid có tác dụng ngăn ngừa ung thư bằng cách ức chế sản xuất enzyme gây tổn thương DNA và tế bào.
Chính vì vậy, bạn hãy thường xuyên bổ sung hành lá vào các món ăn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
Ngăn ngừa bệnh về tim mạch
Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hoá mà hành lá có khả năng ức chế hoạt động của gốc tự do, đồng thời ngăn ngừa tổn thương DNA và mô tế bào. Ngoài ra, lượng vitamin C được tìm thấy trong loại gia vị này có thể giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giúp điều hòa huyết áp.
Hành lá còn chứa nhiều lưu huỳnh góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.
Cải thiện mật độ xương
Lượng vitamin C và vitamin K dồi dào từ hành lá giúp duy trì hoạt động của xương, hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen giúp xương chắc khỏe. Đặc biệt vitamin K có vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương.
Bảo vệ hệ hô hấp
Nếu bạn là người dễ mắc phải các vấn đề về hô hấp thì nên thường xuyên bổ sung hành lá vào các món ăn hàng ngày. Đây là cách giúp bảo vệ cơ thể trước các loại vi khuẩn gây hại, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả một số bệnh như cảm cúm, cảm lạnh thông thường.
Một bát cháo hành nóng sẽ giúp cải thiện hoạt động của hệ hô hấp và hỗ trợ tiêu đờm nhanh chóng.
Tăng cường thị lực
Loại gia vị quen thuộc này chứa rất nhiều carotenoids và vitamin A giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực, ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng.
Cải thiện hệ tiêu hóa
Thường xuyên dùng hành lá làm nguyên liệu cho các món ăn sẽ bổ sung một lượng lớn chất xơ cho cơ thể. Nó có tác dụng cải thiện các vấn đề tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động dễ dàng hơn.
Chắc hẳn khi biết được những tác dụng tuyệt vời trên, "team ghét hành" sẽ muốn thêm ngay loại thực phẩm này vào bữa ăn đấy!