Biết được những tác dụng tuyệt vời này của hành lá, dù ghét đến mấy bạn cũng sẽ ráng ăn cho bằng được

Hành lá là một trong những nguyên liệu thường được dùng để chế biến giúp làm tăng hương vị và màu sắc cho món ăn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hành lá còn mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Nếu bạn thuộc “team ghét hành” thì sẽ tiếc hùi hụi khi bỏ lỡ loại gia vị cực tốt cho sức khỏe này đấy!

Hành lá chứa hàm lượng lớn allyl sulphide – một dạng lưu huỳnh có khả năng giảm nguy cơ phát triển của ung thư đại tràng. Bên cạnh đó, loại gia vị này còn chứa flavonoid có tác dụng ngăn ngừa ung thư bằng cách ức chế sản xuất enzyme gây tổn thương DNA và tế bào.

Dưới đây là những tác dụng bất ngờ của hành lá mà bạn không thể bỏ qua:

Chính vì vậy, bạn hãy thường xuyên bổ sung hành lá vào các món ăn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Hành lá có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh về tim mạch

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hoá mà hành lá có khả năng ức chế hoạt động của gốc tự do, đồng thời ngăn ngừa tổn thương DNA và mô tế bào. Ngoài ra, lượng vitamin C được tìm thấy trong loại gia vị này có thể giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giúp điều hòa huyết áp.

Hành lá còn chứa nhiều lưu huỳnh góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Muốn bảo vệ tim mạch, hãy bổ sung hành lá vào các món ăn nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện mật độ xương

Lượng vitamin C và vitamin K dồi dào từ hành lá giúp duy trì hoạt động của xương, hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen giúp xương chắc khỏe. Đặc biệt vitamin K có vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương.

Bảo vệ hệ hô hấp

Nếu bạn là người dễ mắc phải các vấn đề về hô hấp thì nên thường xuyên bổ sung hành lá vào các món ăn hàng ngày. Đây là cách giúp bảo vệ cơ thể trước các loại vi khuẩn gây hại, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả một số bệnh như cảm cúm, cảm lạnh thông thường.

Một bát cháo hành nóng sẽ giúp cải thiện hoạt động của hệ hô hấp và hỗ trợ tiêu đờm nhanh chóng.

Cháo hành lá giúp giải cảm nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực

Loại gia vị quen thuộc này chứa rất nhiều carotenoids và vitamin A giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực, ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng.

Thường xuyên ăn hành lá sẽ giúp tăng cường thị lực - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Thường xuyên dùng hành lá làm nguyên liệu cho các món ăn sẽ bổ sung một lượng lớn chất xơ cho cơ thể. Nó có tác dụng cải thiện các vấn đề tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động dễ dàng hơn.

Chắc hẳn khi biết được những tác dụng tuyệt vời trên, "team ghét hành" sẽ muốn thêm ngay loại thực phẩm này vào bữa ăn đấy!