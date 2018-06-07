Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ bổ sung ngay 1 ly nước ép dứa vào mỗi bữa sáng

Theo nhiều nghiên cứu, nước ép dứa rất thích hợp dùng cho bữa sáng vì nó chứa nhiều dưỡng chất giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, đồng thời có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh là chìa khóa để giữ gìn sức khỏe , phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Việc lựa chọn những thực phẩm có lợi và bổ sung vào thực đơn hàng ngày là điều cần thiết.

Dứa chứa hàm lượng lớn bromelain, đây là loại enzyme có tác dụng vượt trội hơn các phương pháp hóa trị trong điều trị ung thư. Kết quả của nhiều nghiên cứu đã cho thấy hiệu ứng chống ung thư của bromelain vượt trội so với 5-FU (một loại thuốc hóa trị ung thư).

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của nước ép dứa, chị em đừng bỏ qua nhé!

Việc bổ sung nước ép dứa vào mỗi bữa sáng là giải pháp an toàn giúp cả gia đình ngăn ngừa căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Nước ép dứa có tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm

Dứa có đặc tính kháng viêm, giúp cơ thể loại bỏ độc tố bằng cách tiêu diệt những vi khuẩn gây ra tình trạng viêm nhiễm. Sử dụng nước ép dứa mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ điều trị các dạng viêm khớp nhẹ, chấn thương và giảm đau hiệu quả.

Làm sạch ruột

Nhờ thành phần chứa nhiều bromelain mà nước ép dứa có khả năng làm sạch đường ruột tự nhiên bằng cách chống lại parisitic, một loại ký sinh trùng nội sinh trong cơ thể.

Chỉ cần uống nước ép dứa liên tục trong 3 ngày, bạn sẽ tiêu diệt được hầu hết các loại giun, sán gây đau bụng.

Ngoài ra, lượng iốt có trong dứa còn giúp cải thiện các chứng rối loạn tự miễn dịch khác nhau, giảm bớt các triệu chứng liên quan đến viêm tuyến giáp.

Bạn có thể làm sạch đường ruột với nước ép dứa - Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng điện giải

Nước ép dứa chứa hàm lượng kali dồi dào giúp cân bằng chất điện giải có trong cơ thể, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Các chuyên gia khuyên nên thường xuyên sử dụng các loại thức uống làm từ dứa để tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa tình trạng kiệt sức.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Những dưỡng chất có trong dứa giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa protein hiệu quả hơn, từ đó ngăn ngừa tình trạng táo bón, tiêu chảy…

Hỗ trợ giảm cân

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, thường xuyên uống nước ép dứa còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng thiamine trong dứa còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, chuyển đổi carbohydrate thành năng lượng để hoạt động.

Sử dụng nước ép dứa là một cách giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của nước ép dứa đối với sức khỏe, chị em hãy bổ sung ngay vào mỗi bữa sáng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé!