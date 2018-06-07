Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ bổ sung ngay 1 ly nước ép dứa vào mỗi bữa sáng

Chuyên gia nói gì 07/06/2018 15:58

Dứa là loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó, loại quả này còn được ví như “tiên dược” giúp mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh là chìa khóa để giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Việc lựa chọn những thực phẩm có lợi và bổ sung vào thực đơn hàng ngày là điều cần thiết.

Theo nhiều nghiên cứu, nước ép dứa rất thích hợp dùng cho bữa sáng vì nó chứa nhiều dưỡng chất giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, đồng thời có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của nước ép dứa, chị em đừng bỏ qua nhé!

Những tác dụng tuyệt vời của nước ép dứa đối với sức khỏe

Ngăn ngừa ung thư

Dứa chứa hàm lượng lớn bromelain, đây là loại enzyme có tác dụng vượt trội hơn các phương pháp hóa trị trong điều trị ung thư. Kết quả của nhiều nghiên cứu đã cho thấy hiệu ứng chống ung thư của bromelain vượt trội so với 5-FU (một loại thuốc hóa trị ung thư).

Việc bổ sung nước ép dứa vào mỗi bữa sáng là giải pháp an toàn giúp cả gia đình ngăn ngừa căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ bổ sung ngay 1 ly nước ép dứa vào mỗi bữa sáng - Ảnh 1
Nước ép dứa có tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm

Dứa có đặc tính kháng viêm, giúp cơ thể loại bỏ độc tố bằng cách tiêu diệt những vi khuẩn gây ra tình trạng viêm nhiễm. Sử dụng nước ép dứa mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ điều trị các dạng viêm khớp nhẹ, chấn thương và giảm đau hiệu quả.

Làm sạch ruột

Nhờ thành phần chứa nhiều bromelain mà nước ép dứa có khả năng làm sạch đường ruột tự nhiên bằng cách chống lại parisitic, một loại ký sinh trùng nội sinh trong cơ thể.

Chỉ cần uống nước ép dứa liên tục trong 3 ngày, bạn sẽ tiêu diệt được hầu hết các loại giun, sán gây đau bụng.

Ngoài ra, lượng iốt có trong dứa còn giúp cải thiện các chứng rối loạn tự miễn dịch khác nhau, giảm bớt các triệu chứng liên quan đến viêm tuyến giáp.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ bổ sung ngay 1 ly nước ép dứa vào mỗi bữa sáng - Ảnh 2
Bạn có thể làm sạch đường ruột với nước ép dứa - Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng điện giải

Nước ép dứa chứa hàm lượng kali dồi dào giúp cân bằng chất điện giải có trong cơ thể, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Các chuyên gia khuyên nên thường xuyên sử dụng các loại thức uống làm từ dứa để tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa tình trạng kiệt sức.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Những dưỡng chất có trong dứa giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa protein hiệu quả hơn, từ đó ngăn ngừa tình trạng táo bón, tiêu chảy…

Hỗ trợ giảm cân

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, thường xuyên uống nước ép dứa còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng thiamine trong dứa còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, chuyển đổi carbohydrate thành năng lượng để hoạt động.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ bổ sung ngay 1 ly nước ép dứa vào mỗi bữa sáng - Ảnh 3
Sử dụng nước ép dứa là một cách giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của nước ép dứa đối với sức khỏe, chị em hãy bổ sung ngay vào mỗi bữa sáng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé!

Loại cây dân dã được gọi là rau "Hoàng hậu" nhờ 6 tác dụng tuyệt vời có thể bạn chưa biết

Loại cây dân dã được gọi là rau "Hoàng hậu" nhờ 6 tác dụng tuyệt vời có thể bạn chưa biết

Lá khoai lang có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn rau bina, cần tây, thậm chí có 1 chất dinh dưỡng cao hơn 600 lần ngô và khoai sọ. Đây được xem là rau "hoàng hậu" với nhiều tác dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   tác dụng của nước ép dứa nước ép dứa

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày