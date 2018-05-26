Mơ vào mùa, hãy mua ngay về ngâm nước uống để cơ thể nhận lấy hàng loạt tác dụng tuyệt vời này

Một cốc nước mơ ngâm trong ngày nắng nóng không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể mà còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như chống lại mệt mỏi, tăng sức đề kháng… và bảo vệ làn da khỏi sạm đen.

Mơ ngâm chua ngọt là thức uống giải khát được nhiều người yêu thích. Quả mơ chín chứa hàm lượng lớn magie, canxi, potassium, vitamin A cùng các nguyên tố vi lượng mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Bên cạnh đó, vitamin C có trong quả mơ hoạt động như một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cải thiện các vấn đề về da, mang lại cho bạn làn da mịn màng, khỏe mạnh. Theo kinh nghiệm dân gian, dùng nước mơ ngâm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe – Ảnh minh họa: Internet Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời khác mà nước mơ ngâm có thể mang lại cho sức khỏe:

Những tác dụng tuyệt vời của nước mơ ngâm Ngăn ngừa ung thư da Quả mơ là một trong số những loại quả có chứa hàm lượng cao khoáng chất, protein và đặc biệt là beta-caroten. Những dưỡng chất này sẽ chuyển hóa trong cơ thể tạo thành vitamin A có tác dụng bảo vệ mắt, ngăn ngừa ung thư da nhờ khả năng ức chế sự hình thành và gây hại của các gốc tự do. Tốt cho tim mạch Nhờ chứa nhiều vitamin B15 mà nước mơ ngâm có tác dụng chống lão hóa tế bào, bảo vệ hệ hô hấp, tim mạch, ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim… Chính vì vậy, những người mắc bệnh tim mạch nên dùng nước mơ để hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa biến chứng của bệnh.

Dùng nước mơ rất tốt cho người mắc bệnh tim mạch - Ảnh minh họa: Internet Giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn Thịt của quả mơ chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp nhuận tràng tự nhiên, đồng thời hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, mơ còn chứa hàm lượng lớn vitamin B5 giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe. Nước từ quả mơ còn có tác dụng rất tốt trong các trường hợp đau bụng nóng, đau bụng do kiết lị. Là chất điện giải cần thiết cho cơ thể Quả mơ có chứa hai loại khoáng chất là kali và natri, chúng đều là những chất điện giải cần thiết cho cơ thể. Khi vừa đi nắng hoặc làm việc ngoài trời, mặt đỏ, ra nhiều mồ hôi, uống một ly nước mơ sẽ giúp giải nhiệt, chống say nắng. Chính vì vậy, nước mơ có tác dụng chống mệt mỏi, sinh tân, chỉ khát, chống khô miệng, giảm mồ hôi, giảm mất muối qua mồ hôi... Chỉ một cốc nước mơ cũng đủ cung cấp điện giải ngay cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Hạ sốt Khi nóng sốt, uống một cốc nhỏ nước mơ ngâm vừa có tác dụng thanh nhiệt, chống được tình trạng môi khô, háo nước do nhiệt độ cơ thể tăng cao vừa giúp hạ sốt nhanh chóng. Biết được những tác dụng tuyệt vời trên, chắc hẳn bạn sẽ chuẩn bị ngay một hũ nước mơ ngâm trong nhà để dùng dần, vừa giúp thanh nhiệt ngày nắng nóng, vừa giúp tăng cường sức khỏe.

Uống mỗi ngày một cốc nước cơm, sau 10 ngày cơ thể nhận được hàng loạt tác dụng bất ngờ Nước cơm chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng tốt cho sức khỏe và làn da nên chị em đừng vội bỏ đi mà hãy tận dụng nhé!

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