Biết được những tác dụng tuyệt vời này, dù mắc đến mấy bạn cũng sẽ mua bòn bon về ăn ngay

Bòn bon là thực phẩm không chứa nhiều calo nhưng lại rất giàu chất xơ. Chỉ 100g bòn bon cũng có thể cung cấp 2g chất xơ cho cơ thể. Thường xuyên ăn loại quả này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa nhiều bệnh đường ruột, nhất là ung thư ruột kết.

Ở các nước Đông Nam Á, cây bòn bon và quả của nó thường được dùng làm thuốc giúp phòng và trị nhiều loại bệnh, đặc biệt giúp ngăn ngừa bệnh ung thư ruột kết.

Hàm lượng vitamin C trong loại quả này đóng vai trò tích cực trong việc duy trì sức khỏe của nướu, đồng thời giúp bảo vệ và tiêu diệt vi khuẩn gây hại răng miệng.

Bên cạnh đó, những dưỡng chất đặc biệt khác trong loại quả này còn giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện hệ thống tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Thường xuyên ăn bòn bon cũng là cách để răng ngày càng chắc khỏe nhờ lượng phốt pho có trong loại quả này giúp bảo vệ men răng cực tốt.

Bòn bon mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Carotene là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ được tìm thấy trong quả bòn bon. Dưỡng chất này giúp ức chế sự hình thành các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa sớm.

Bên cạnh đó, hàm lượng lớn vitamin C trong bòn bon còn có khả năng bảo vệ các phân tử quan trọng khỏi các gốc tự do, độc tố và chất ô nhiễm. Chính vì vậy, loại quả này có tác dụng ngăn ngừa lão hóa sớm hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch

Những dưỡng chất trong bòn bon có tác dụng tăng cường và duy trì khả năng miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Ngoài ra, loại quả này còn giúp phục hồi nhanh sau khi tập luyện vất vả.

Những dưỡng chất trong bòn bon có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, bòn bon giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, từ đó giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư ruột kết và giải phóng các gốc tự do gây ung thư.

Ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch

Nguồn vitamin B dồi dào trong quả bòn bon giúp kiểm soát tốt nồng độ cholesterol trong máu và lượng đường dư thừa trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề về tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân

Quả bòn bon chứa nhiều chất xơ và vitamin C có khả năng tổng hợp các phân tử carnitine. Carnitine đóng vai trò quan trọng trong việc đốt cháy chất béo dư thừa trong cơ thể. Nếu mức độ carnitine trong cơ thể cao sẽ làm giảm sự tích tụ mỡ thừa và ngược lại.

Nếu muốn giảm cân, chị em đừng bỏ qua loại quả này trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bòn bon còn chứa hàm lượng lớn vitamin E giúp bảo vệ làn da từ bên trong. Những dưỡng chất này sẽ cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da, ngăn ngừa da bị lão hóa, đồng thời bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.